A Jobbik négy hónap után sem ismeri el, hogy pártszakadás történt

Jakab Péter szóvivő tegnap nekiveselkedett a párt körül csoportosuló kellemetlen ügyek megmagyarázásának, és késő-Kádári retorikával rámutatott, hogy szó sincs pártszakadásról, csupán az ellenséges erők ármánykodtak, de szerencsére a pártvezetés jól kezelte a helyzetet. A beavatkozási kísérlet szó történelmi felelevenítésével, használatával a Jobbik egy valóságos újbeszélt hozott létre a pártszakadás szó ellensúlyozására. Pedig egyszerűbb lett volna az értelmező kéziszótárhoz fordulni.

Ahogy beszámoltunk róla, pénteken a Figyelő egy hangfelvétel nyilvánosságra hozásával kirobbantotta az utóbbi idők legsúlyosabb jobbikos botrányát. Az anyagon az hallható, ahogy a Jobbik vezetői viccelődve arról beszélgetnek, hogy valamiféle kommunikációs választ kellene találni a pártot sújtó tömeges kilépésekre. A taglétszámmal való trükközés nem új keletű a Jobbikban, Toroczkai László és a radikálisok kiválása óta folyamatosan napirendenden van. A kiszivárgott felvétel ügyéről nem szívesen beszélnek a párt politikusai, így a szombati kongresszuson is látványosan kerülték a témát. A hétfőn azonban nekiveselkedett Jakab Péter szóvivő, és reagált a történtekre. A védekezés legérdekesebb mozzanata a következő mondat volt:

Nincsen pártszakadás, hanem volt egy fideszes beavatkozás a párt életébe, ezt a beavatkozási kísérletet a Jobbik sikeresen elhárította – vázolta a helyzetet késő-Kádári retorikával Jakab, aki szerint külső erők megpróbáltak furmányosan beférkőzni a párt soraiba, de szerencsére a vezetők résen voltak, és elhárították a veszélyt. Ez nem jelent mást, minthogy

a Jobbik vezető politikusai a mai napig nem ismerik el, hogy pártszakadás történt, pedig már négy hónap telt el a radikálisok kiválása óta.

A beismerés helyett inkább létrehoztak egy új értelmező kéziszótárt, hogy a kellemetlen folyamatokat elhárítsák. A jobbikos újbeszélben a következő szavakat kezdték el használni a pártszakadásra:

először az Iránytű Intézet álmodta meg a tisztulási folyamat kifejezést, amit

kifejezést, amit belső válságozás követett, amit személyesen Sneider Tamás pártelnök vitt a köztudatba,

követett, amit személyesen Sneider Tamás pártelnök vitt a köztudatba, hogy aztán újult erővel forduljanak rá az átalakulás szóra,

szóra, és végül a beavatkozási kísérletnél kössenek ki.

Pedig mennyivel egyszerűbb, energiatakarékosabb lett volna, ha Gyöngyösi Mártonék felütnek egy értelmező kéziszótárt. Nálam most jött el az idő, hogy utánanézzek, mit is jelent pontosan a pártszakadás szó. Bevallom, mindösszesen húsz másodperces guglizást vett igénybe, de megérte, mert ma is tanultam valamit. Íme, teljes valójában:

Valamely pártnak több felé válása.

Vajon a Jobbik vezetői is tanultak ma valamit, vagy továbbra is inkább a beavatkozási kísérlet és tisztulási folyamat szavakat használják?