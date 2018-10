Olyan irodaépületet épít a MOL, amilyet még nem látott Magyarország

A Mol Campus új székháza a jövő városképének az egyik fontos eleme lesz - mondta Tarlós István, Budapest főpolgármestere a Mol új székházának alapkőletételekor. Hernádi Zsolt, a Mol-csoport ellnök-vezérigazgatója pedig arról beszélt, hogy olyan irodaépületet hoznak, amit még nem látott Magyarország. A célunk, hogy az új irodaházzal hazánk legjobb munkaerejét hívjuk ide - tette hozzá. Az új székház 2021-re készülhet el.

Aki nem alkalmaz új megoldásokat, az új bajokkal szembesülhet - mondta Tarlós István. A budapesti főpolgármester elmondta, hogy Budapest városszerkezete a 19. század második felében alakult ki. A főváros várostervezési koncepciójában a modern építészet, az okos várost jellemző innovatív megoldások is helyet kaptak. 10 éve született meg az a Budapest-program, amiben a múlt értékeinek a megőrzése mellett alakít ki új tereket, hogy tehermentesítse a belvárost - tette hozzá.

Tarlós elmondta, hogy a Kopaszi-gát térségében egy új városközpont jön létre a 21. század jegyében. A városfejlesztéshez elengedhetetlen a hagyománytisztelet, de rendhagyó gondolkozásra is szükség van. A Mol évtizedek óta egyre meghatározóbb módon vesz részt Budapest és Magyarország gazdasági fejlesztésében - hangsúlyozta a főpolgármester. A Mol-csoport tavaly bemutatott 15 éves stratégiájában már szerepelt a székház építése.

Jelképpé válhat a Mol Campus

A most építendő magashááz nem zavarja meg a világörökségi látképet - mondta Tarlós. A Mol Campus ellenzői nagyon szigorú álláspontot fogalmaztak a toronyházzal szemben. Bécsben is vannak toronyházak, mégsem kongat senki vészharangot - tette hozzá. A Mol Campus tervezésekor az volt a fő szempont, hogy a lehető legtöbbet hozzák ki a környezet és az épület kapcsolatából. A toronyház minden bizonnyal az új városnegyed jelképévé vállhat - mondta Tarlós István.

A Mol Campus minden bizonnyal a jövőben is nagy vitákat fog kiváltani. A 21. század a városok kora, a legtöbb Magyarországon működő nagy cég székhelye Budapesten van - mondta a politikus. A főváros vezető pozíciójának a megtartásához elengedthetetlen a vonzó üzleti környezet megteremtése. Mindez peedig nem történhet meg jelentős ingatlanfejlesztések nélkül - tette hozzá. A Mol új székháza a jövő városképének az egyik fontos eleme lesz - hangsúlyozta a politikus. Korunk egy építészeti tesztje lesz ez az épület - mondta Tarlós.

Magasépületek: Felülvizsgálják a szabályozást

Vizsgálják a forgalom hatásait a Mol Campus megvalósulása esetére - mondta kérdésre Tarlós István. Budapest főpolgármestere. Budapest főpolgármestere arról is beszélt, hogy hamarosan tárgyalnak a Budapest 2020-2030 programról, várhatóan a magasépületek esetében felülvizsgálat lesz. Tarlós közölte, hogy már 2009-es programjában részletesen beszélt a Liget-programról, a toronyházakról. A magasházak helyei véglegesen még nincsenek kijelölve, ha nem lesz ilyen átpolitizált időszak, akkor meg lehetne pontosan határozni ezeket, és ezeket ki is fogják jelölni a következő évtizedről szóló programban - tette hozzá.

Hernádi: Emberközpontú irodaház lesz

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója arról beszélt, hogy a Mol Campus egy innovatív és fenntartható építészeti mestermunka lesz. 100 ezer négyzetméternyi innovációt hozunk létre a Duna-parton - tette hozzá. Olyan irodaépületet hozunk létre, amit még nem látott Magyarország. A célunk, hogy az új irodaházzal hazánk legjobb munkaerejét hívjuk ide - mondta Hernádi Zsolt. Nem kötünk kompromisszumot az építkezés során, mert mi a legjobbat akarjuk megépíteni.

A Mol-csoport vezetője arról is beszélt, hogy környezeti szempontból is a legmodernebb épületet hozzák létre. A jövő generáció igényeihez alakítják majd ki az irodaházat - tette hozzá. Közölte, hogy senkinek sem lesz saját szobája, vagy íróasztala, és a vezérigazgatónak sem - mondta Hernádi. A Mol Campust nemcsak a dolgozóknak, hanem az egész váárosnak építjük, a lehető legtöbb teret megnyitjuk a budapestiek előtt. Ezzel a székházzal a jövőt építjük - zárta

A cég arculatának a része lesz

Hernádi Zsolt kérdésre közölte, hogy már most ikomikus épület a Mol Campus és be fog épülni a cég arculatába. A 120 méteres magasság egyáltalán nem számít toronyháznak, de mindezek ellenére a legmodernebb katasztrófavédelmi sztenderdeket építik be az épületbe - mondta egy másik kérdésre az elnök-vezérigazgató. Hernádi arról is beszélt, hogy vannak költségbecslések az irodaház értékére, de a fő cél, hogy a legjobb irodaházat hozzák létre. Szólt arról is, hogy a következő három évben 800 milliárd forintot fognak Magyarországon befektetni. A régi ingatlanokkal kapcsolatban közölte, hogy arra van igény, körülbelül 55 ezer négyzetméternyi terület szabadul majd fel a kiköltözések révén.

A Mol-csoport ünnepélyes keretek között tette le a vállalat beruházásban megvalósuló Mol Campus székház alapkövét. A Mol-csoport a BudaPart-Kopaszi gáton épülő, 28 emeletes irodaházában 2500 munkavállaló számára alkalmas munkakörnyezet létesül. A székáz 2021-re készül majd el.