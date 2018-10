Tagad a badacsonyi gyilkos

Kulcsfontosságú tanúkat hallgat meg a rendőrség a badacsonytomaji borfesztiválon agyonvert borász ügyében – írja a Bors. Mivel az eddigi beszámolók és a gyanúsítottak elmondása között lényeges különbségek vannak, ezért hamarosan szembesítés is lesz. A lap úgy tudja, hogy többek között meghallgatják azt a biztonsági őrt is, aki gázspray-vel lefújva a menekülőket meggátolta, hogy két gyilkossággal gyanúsított férfi elfusson. Ő korábban azt mondta, hogy az egyik férfinél egy fegyvert is látott, a kesztyűtartóból vette elő, de nem sikerült felhúzni a pisztolyt. Később kiderült: a helyszínen valóban találtak egy fegyvert a rendőrök.