Zsebünkből vehetjük elő Magyarország összes nevezetességét

Megújult kampányarculattal, friss üzenetrendszerrel és egy teljesen új digitális platformmal indította el a Magyar Turisztikai Ügynökség az idei őszi, belföldi forgalomélénkítő kampányát. A célunk a hazai utazóközönség bevonásával inspirációt adni a belföldi utazásokhoz, a négyévszakos Magyarország felfedezéséhez, ismert és kevésbé ismert tájak, hazai úticélok bebarangolásához, új élmények kereséséhez.

Egyre hangsúlyosabb szerepet kap az utazások során élményeink azonnali megosztása a közösségi médián keresztül barátaink körében. Ezért mostantól teljesen új interaktív, a magyar utazókat és a helyi közösségeket bevonó kampánnyal népszerűsíti az MTÜ a hazai úti célokat a középpontban egy térkép alapú online élménymegosztó információs térrel, ahol bárki megoszthatja legkedvesebb helyeit, élményeit az egész országgal.

A belföldi kampány új szlogenje: Mondj egy jó helyet, találj egy még jobbat!

„Az új szlogenünk arra utal, hogy hiszünk abban: mindenki ismer olyan rejtett turisztikai kincset, amit mások eddig talán nem vettek észre, és azt szeretnénk elérni, hogy minél többen mutassák meg, osszák meg az egész országgal a saját kedvenc helyeiket. Magyarországon számos olyan felfedezésre váró program, élmény, táj vár ránk, amiket érdemes minél több embernek megismernie, átélnie akár egy 1 napos kirándulás, egy hétvégi kikapcsolódás vagy egy hosszabb utazás alkalmával. Ezekből a Magyar Turisztikai Ügynökség egy év alatt a belföldi kampányok során jópárat megmutatott, és ezzel elértük, hogy a belföldi utazás újra népszerű legyen. Most pedig eljutottunk oda, hogy szintet lépjünk, és az emberekkel közösen keressük és mutassuk meg az új kedvenc helyeinket - fogalmazott dr. Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója.

Az MTÜ továbbra is ajánl hazai úti célokat és attrakciókat, de arra ösztönzi az embereket, hogy osszák meg a számukra kedves helyeket, ajánljanak kevésbé ismert, ám vonzó látnivalókat, élményeket. A cél a hazai turisztikai desztinációk újabb és újabb arcainak bemutatása, és a belföldi lakosság saját élményláncainak megalkotása és megosztása.

A Hellomagyarország weboldalon az MTÜ egy okostelefonra is optimalizált, térkép alapú digitális felületet hozott létre, amelyen helyzetjelző pontok, úgynevezett PIN-ek jelölik a hazai látnivalókat, élménylehetőségeket. A weboldal célja kettős: egyrészt utazási inspirációt nyújt azzal, hogy az MTÜ által ajánlott látnivalókat és azok rövid leírásait tartalmazza térképszerűen megjelenítve, ahol tippeket lehet keresni, felfedezésre váró helyeket és élményeket lehet találni. Másrészt pedig ez az a felület, amelyen keresztül az új kampány interaktívvá válik és bevonja a közönséget, a magyar utazókat is, hiszen ide tölthet fel bárki olyan hazai látnivalót vagy élményt, amelyet ajánlana másoknak is. A térkép így folyamatosan bővülő, dinamikusan változó tartalmat kínál majd. A következő hetekben közéleti szereplők is csatlakoznak a kampányhoz, akiket arra kért fel az MTÜ, hogy ők is mutassák be saját kedvenc magyarországi helyüket, és a belföldi utazásaikhoz kapcsolódó emlékezetes élményüket. Az ő PIN-jeik is folyamatosan jelennek majd meg az „élményradaron".

A PIN-ek központi elemei az új kampánynak, hiszen a weboldal mellett megjelennek a kampány plakátjain, hirdetésein, és az új reklámfilmben is, amely teljesen új aspektusból mutatja be hazánk őszi élménylehetőségeit. A film érdekessége az is, hogy a készítése során a PIN-ek nem utólag, digitális utómunkával kerültek a felvételekre, hanem a helyszínen fizikailag is felépítette őket az alkotó csapat.

A Magyar Turisztikai Ügynökség kampányának fő célja továbbra is változatlan, azaz átfogó, integrált kampányt folytatva bemutatni, hogy Magyarország négy évszakos úti cél, és mindig számos látnivalót kínál a belföldi utazóközönség számára és az őszi élménylehetőségek tárháza is igen széles. Az őszi évszakban rengeteg lehetőség nyílik a kulturális értékek felfedezésére, a bor és gasztronómiai élmények megtapasztalására, az aktív kikapcsolódásra, a különböző természeti kincsek feltérképezésére. A kampányban a klasszikus médiaeszközök (például televízió, rádió, közterületi és sajtómegjelenések) mellett ezúttal domináns szerepet kapnak a digitális kommunikáció innovatív megoldásai, és a közösségi médiában is erős jelenlétet tervez a kampány során az MTÜ véleményvezérek bevonásával és különböző „social média challenge"-ekkel.

A kampányban az MTÜ hagyományosan együttműködik a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetségével, a csatlakozó partnerek „Helló Ősz!" néven speciális ajánlatokkal, kedvezményekkel várják a látogatókat. Az MTÜ kiemelten népszerűsíti a csatlakozott partnereket weboldalán, hogy minél többen kapjanak kedvet az őszi programokhoz, kirándulásokhoz, belföldi kikapcsolódáshoz és utazáshoz. A www.hellomagyarorszag.hu oldalon a térképen elérhető dinamikus tartalmakon túl részletes információk találhatóak a desztinációnként elérhető kulturális, természeti látnivalókról, valamint a gasztronómiához és borkultúrához kapcsolódó vonzerőkről, ezzel is további inspirációt nyújtva a belföldi utazásokhoz.