Egy mentős hívta ki a rendőröket reggel az után, hogy egy férfit próbáltak újraéleszteni, eredménytelenül. A rendőrök a helyszíni szemle során nem tudták a gyilkosságot kizárni, ezért nyomozást indítottak.

A helyszíni szemle és a tanúk meghallgatása még most, ezekben a percekben is tart. Egy férfit pedig az üggyel kapcsolatban már el is fogtak.