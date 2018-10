Az ellenzék széttrágárkodta a Soros-Sargentini jelentés vitáját

A Jobbik hülyegyerekezett, Gyurcsány Ferenc rohadtozott, Ujhelyi István meg poénkodott a magyar parlamentben a Sargentini-jelentés vitáján. Csak a szokásos!

Jelenleg is tart a Soros-Sargentini jelentést elutasító kormánypárti határozat vitája a magyar Országgyűlésben. Az eseményre az ellenzék alaposan rákészült, szinte valamennyi európai képviselőjük videóüzenetet küldött Brüsszelből arról, hogy milyen rossz a helyzet Magyarországon. Értelemszerűen az ellenzék hazai csapatának is meg kellett mutatnia magát, hogy igenis helytállnak a brüsszeli érdekek képviseletében. Olyan rendhagyóra sikerült a művelet, hogy talán egy 18-as karikát is megérne mai szereplésük. A Pesti Srácok gyűjtötte össze, hogy a következő kifinomult, kifejezetten európai gondolatok születtek meg az ellenzéki politikusok felszólalása során.

Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője: „Amikor elutasítják az Európai Bizottság közös határvédelmi javaslatát, akkor úgy viselkednek, mint egy hülyegyerek."

„Amikor elutasítják az Európai Bizottság közös határvédelmi javaslatát, akkor úgy viselkednek, mint egy hülyegyerek." Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke: „Láttunk már ilyen rohadt rendszereket, mint az önöké, azok mind megbuktak, önök is meg fognak bukni. Önök poltikai és erkölcsi értelemben gazemberek."

„Láttunk már ilyen rohadt rendszereket, mint az önöké, azok mind megbuktak, önök is meg fognak bukni. Önök poltikai és erkölcsi értelemben gazemberek." Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke: „Önök szájkaratés álkeresztények."

„Önök szájkaratés álkeresztények." Keresztes László Lóránt, az LMP társelnöke és frakcióvezetője: „A Fidesz sem kezdett hozzá a migrációs válság megoldásához. A Sargentini-jelentés fő üzenete valós, komoly figyelmeztetés és kritika."

„A Fidesz sem kezdett hozzá a migrációs válság megoldásához. A Sargentini-jelentés fő üzenete valós, komoly figyelmeztetés és kritika." Tóth Bertalan, az MSZP elnöke: „Európai együttműködéssel kell megoldani a migrációs krízist, a Fidesz azonban fenn akarja azt tartani."

Hogy nem csak káromkodásban, és szövegelésben bajnokok az ellenzékiek, arról Ujhelyi István gondoskodott, aki képes volt azért Brüsszelből Budapestre repülni, hogy elsüsse az alábbi poént:

Ne merjék nekem még egyszer azt mondani, hogy hazaáruló vagyok, amiért védem, képviselem a magyar társadalom jogait, eltiportak millióinak jogait.

Hamarosan egy hosszabb összefoglalóval jelentkezünk, amelyben a kormánypárti képviselők felszólalásait is ismertetjük, addig arra kérjük Önöket, érjék be ezekkel a gondolatokkal!