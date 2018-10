A 14 éves Grace Packer iszonyatos kínok között halt meg, miután mostohaanyja barátja, Jacob Sullivan megerőszakolta őt. A nevelőanya, Sara Packer végignézte, ahogy lányát szexuálisan bántalmazzák, de ezután sem az ő segítségére sietett, hanem arról gondoskodott, hogy soha ne is beszélhessen – írja a Bors a Metróra hivatkozva.

Packer az után, hogy párja megerőszakolta a lányt, egy helyi barkácsboltba ment, hogy fűrészt vegyen.

Miután a nő visszament a lakásra, a férfi megfojtotta a megerőszakolt lányát, majd rábízta, hogy darabolja fel a testet.

Packer elmondása szerint barátja akkor már napok óta erőszakos szexvideókat nézett, és egyre nehezebben tudta türtőztetni magát.

A pár az út szélén szórta szét az áldozat maradványait. Amikor 3 hónappal később elkezdték keresni a lányt, azt mondták, hogy a lány 300 dollárral meglopta őket, és megszökött.

Az igazság csak hónapokkal később derült ki, amikor a páros együtt próbált meg öngyilkosságot elkövetni, sikertelenül. A férfi a kórházban végül beismert mindent, és azt mondta, egész életében egy rejtőzködő molesztáló volt, aki elfojtva várta, hogy végre egyszer lecsaphasson.

Ettől függetlenül nem mutatta komoly bűntudat jelét, elmondása szerint ugyanis a lány egy rémálom volt, akit nevelőanyja már régóta vissza akart küldeni az intézetbe.

Most őt is, és barátnőjét is különös kegyetlenséggel elkövetett gyilkosság vádjával állították bíróság elé, de ítélet egyelőre nem született ügyükben.