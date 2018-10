A Soros-hadsereg összevont támadást indított Magyarországgal szemben

A szálak összeérnek, a bevándorláspárti brüsszeli politikusok és a migrációt szervezni akaró ENSZ-bürokraták közösen tesznek meg mindent azért, hogy bevándorlók árasszák el Európát. Nyilvánvalóan ott áll mögöttük Soros György, Magyarország pedig szálka a szemükben, azért támad bennünket a Soros-hadsereg, mert a magyar emberek úgy döntöttek, hogy Magyarország nem lesz bevándorlóország.

Ismert, hogy Dimitrisz Avramopulosz, az Európai Bizottság migrációért és uniós belügyekért felelős biztosa a múlt héten felszólalt az ENSZ közgyűlésének egyik kísérő rendezvényén, és támogatta az illegális bevándorlás legalizálását, a migránsok beengedését, és kvóták szerinti szétosztását. A brüsszeli bevándorláspárti politikus szintén kiállt az ENSZ Globális Migrációs Csomagja mellett, amiről Szijjártó Péter külügyminiszter azt mondta, hogy valójában egy afrikai migrációs csomag, amely nem az európai országok érdekeit képviseli, és a lehető legrosszabb válasz az illegális bevándorlásra.

Azonban a görög biztos nem elégedett meg ennyivel, két nappal később ismét felszólalt New Yorkban az Út Marrákesig című rendezvényen – a marokkói városban fogadják majd el decemberben az ENSZ Migrációs Csomagját. De Avramopulosz ezen a rendezvényen már komoly partnert is kapott, hiszen szintén ott volt Soros György egyik bizalmi embere, Louise Arbour, az ENSZ főtitkárának migrációért felelős különleges képviselője, ő gondozza az ENSZ Migrációs Csomagját. Avramopulosz és Arbour szívélyes viszonyt ápolnak egymással, ezt a korábbi találkozásaikról készített fotók is elárulják.

A kanadai származású hölgy korábban a Soros György által pénzelt brüsszeli székhelyű Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatója volt. A Nemzetközi Kríziscsoport pénzügyi hátterét a Nyílt Társadalom Alapítvány biztosítja, Soros György jelenleg is a Nemzetközi Kríziscsoport igazgatóságának tagja, de fiát, Alexander Sorost is ott találjuk a kuratóriumi tagok között.

Az ENSZ Migrációs Csomagját előkészítő Louise Arbour közel öt évig töltötte be a Nemzetközi Kríziscsoport vezérigazgatói pozícióját. Munkásságáért Soros György személyesen tűntette ki a Közép-Európai Egyetem (CEU) Nyílt Társadalom díjával 2010-ben.

A díjat olyan személyek vehetik át, akik munkájukkal a nyílt társadalom kialakulásához kiemelkedő módon járultak hozzá, ami a szélsőségesen liberális nézeteket valló Arbourról mindenképpen elmondható.

Soros György társaságát egyébként Dimitrisz Avramopulosz is kedveli, és így rögtön érthetővé válik, hogy a migrációpárti brüsszeli biztos miért érezte fontosnak, hogy néhány nap alatt kétszer is hitet tegyen New Yorkban az illegális bevándorlás legalizálása, a migráció megszervezése, és az ENSZ Globális Migrációs Csomagja mellett.

A képlet tehát egyszerű: a brüsszeli és az ENSZ-ben dolgozó bevándorláspárti politikusok Soros György utasítására összefogtak, és mindent megtesznek azért, hogy a kontinensek népességét kicseréljék, és kevert társadalmakat hozzanak létre. Magyarország erre nemet mondott, ezért az Európai Bizottság és az Európai Parlament a Sargentini-jelentéssel támadja Magyarországot, és az ENSZ bürokratái is folyamatosan kritizálnak, bírálnak bennünket, ebben élen jár az emberi jogi főbiztos.

A magyar kormány azonban ellenáll a nyomásgyakorlásnak, és ahogyan Orbán Viktor miniszterelnök elmondta: a határainkat továbbra is megvédjük, és a határvédelem jogát nem adjuk át senkinek.