Álomgyár - Dreamworks

Október másodikán óriási sikerrel mutatta be a Nemzeti Színház Ivan Viripajev Álomgyár című darabját, amelyet a világhírű rendező, Viktor Rizsakov állított színpadra. A rendkívül bonyolult, ugyanakkor látványos és mély előadás fő kérdéseit csak közhelyesen lehet feltenni: megtalálhatja-e az ember a villódzó reklámok, a hollywoodi filmek látszatcsillogása mögött az igazi fényt, a valódi értéket? Mi a szeretet? Hogyan lehet szeretni? Ezekre a kérdésekre a gyönyörű előadás válaszol is. A főszerepekben olyan nagyszerű színészeket láthatunk, mint Trill Zsolt, Szűcs Nelli, Kristán Attila, Rácz József, Tóth László, a beregszászi színházban játszó Tarpai Viktória vagy Vidnyánszky Attila legutóbbi kaposvári osztályának tehetséges, nemrég végzett tanulói, mint Katona Kinga, Bordás Roland és Vas Judit Gigi, de bemutatkozott az előadásban Ligeti-Kovács Judit is.

A rendező egészen különleges, filmes elemeket is használ a színpadon, például szinte végig egy kamera veszi a jeleneteket, és a háttérre vetítik ki a képet. A darabban többször elhangzik a mondat: az ember munkája az álma, amit bármi áron jól kell beteljesíteni. Az Origo stábja az egyik próbán forgathatott, és a próba után interjút is készítettünk a rendezővel, aki azt mondta: a Nemzeti Színház színészeit régóta ismeri, és szeret velük dolgozni, mert van bennük valami titok, valami erő, ami számára megfejtendő dolog. Két főszereplővel, Szűcs Nellivel és Rácz Józseffel is beszélgettünk az előadás mondanivalójának lényegéről. Nézze meg a videót!