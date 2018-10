Gyurcsány Ferenc rács mögött ülő ügyvédjének mandátuma a tét

Czeglédy Csaba mandátumának megszűnése miatt időközi önkormányzatiképviselő-választást tartanak a városban jövő vasárnap. Egy kormánypárti és egy ellenzék támogatását bíró, de egyesületi logóval induló jelölt méretteti meg magát a képviselő-testületi helyért. A helyi baloldalt Gyurcsány Ferenc ügyvédjének szelleme kísérti.

A tét az, hogy a körzetben élők olyan képviselőt válasszanak maguknak, aki meg akarja és meg is tudja oldani a Derkovits-lakótelep problémáit – jelentette ki a Magyar Időknek Melega Miklós, aki a Fidesz–KDNP színeiben indul a jövő vasárnapi szombathelyi időközi önkormányzati képviselő-választáson. A politikus büszke rá, hogy Puskás Tivadar polgármester és a közgyűlési többséget adó Fidesz–KDNP-frakció is mögötte áll, nyitottak az ötleteire. Hangsúlyozta, hogy számtalan olyan téma vetődött fel a kampány során, amelyet már korábbról ismert, de hasznos észrevételeket kapott a választóktól is. Ezek közül

a parkolási helyzet megoldását nevezte az első és legsürgetőbb feladatnak.

Melega a lapnak elmondta, hogy ennek érdekében két új parkoló kialakítását kezdeményezte, amelyeknek a tervezése megindult. Hozzátette, hogy a zöldövezet megőrzését is kiemelten fontosnak tartja, ezért a jövőben legalább annyi fát kell ültetni, mint amennyi új parkolóhelyet fognak kialakítani.

A Választás.hu adatai szerint a kormánypárti jelölt mellett egyedül az ellenzék támogatását bíró, de Éljen Szombathely! Egyesület színeiben induló László Győző méretteti meg magát a választáson.

Miért kellett kiírni időközi választást Szombathelyen?

A képviselő egy éven keresztül nem vett részt a testület munkájában – olvasható hivatalos indoklás a Nemzeti Választási Iroda honlapján arra vonatkozóan, miért kell a szombathelyieknek az urnákhoz járulnia jövő vasárnap.

Ez a képviselő pedig nem más, mint Czeglédy Csaba, Gyurcsány Ferenc és az MSZP egykori ügyvédje, akit társaival együtt bűnszervezetben, üzletszerűen, különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó, mintegy 6,3 milliárd forintos költségvetési csalással gyanúsítják.

Az ügy jelenleg ott tart, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) már befejezte a nyomozást, így hamarosan következhet a vádemelés. Az adóhatóság gyanúja szerint

a Gyurcsány Ferenc korábbi ügyvédje vezette bűnszervezet 2011 és 2017 között olyan céghálózatot alakított ki, amely az érdekeltségében álló Human Operator Zrt.-n keresztül diákmunka-közvetítéssel foglalkozott.

A probléma azzal volt, hogy a céghálóban részt vevő iskolaszövetkezetek nem vallották be, vagy ha be is vallották, nem fizették meg az általános forgalmi adót, illetve a személyi jövedelemadót.

Ezzel Czeglédy Csabáék 6,294 milliárd forint vagyoni hátrányt okoztak az állami költségvetésnek. Nem javítja a politikus-ügyvéd megítélését, hogy szeptember elején hozzá kötődő vállalkozókat ítéltek börtönre. Az ítélet nem jogerős.

A vádemelés tehát nemsokára következhet Czeglédy ügyében, előtte azonban a szombathelyiek mondhatják el a véleményüket arról, mit gondolnak a történtekről.