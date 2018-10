Egyre több gyerek igényli a speciális étkeztetést a menzán

Új, diétás konyhát adott át a Hungast Pécsen – ami azt jelenti, hogy ebben az egységben kifejezetten csak a speciális étrendet igénylők ételeit fogják elkészíteni a régióban. Enyedi Csaba, a Hungast kommunikációs igazgatója elmondta, az utóbbi időben folyamatosan növekszik a közétkeztetésben a speciális táplálkozási igénnyel rendelkező fogyasztók száma. Az egyes allergén besorolású összetevőktől mentes ételeken túl számos alkalommal fordulnak elő a vallási és egyéb okokra visszavezethető speciális elvárások is az ételek és maga az étrend tekintetében is.

Teljesen felújította a Hungast pécsi, Kodály utcai konyháját négy évvel ezelőtt – a felújítást a Hungast finanszírozta. Akkor tízmillió forintot költöttek a konyha megújítására, most pedig ezen felül még külön hatmillió forintot fordítottak arra, hogy a jövő várható diétás igényeinek megfelelően is maximálisan ki tudják elégíteni a megnövekedett keresletet a legmagasabb minőségben. A beruházás számos komoly műszaki berendezést is magában foglal, például egy teljes helyiség került kialakításra mint speciális gyorshűtő, úgynevezett sokkoló, ahol egyszerre lehet nagy mennyiségű ételt biztonságos körülmények között tárolásra megfelelő hőmérsékletűre hűteni.



„Jelenleg csaknem ötszáz gyerek igényli a diétás étrendet a pécsi térségben. Ezen belül pedig 40-45 féle különböző diétát kell követnünk a konyhán." – mondta Enyedi Csaba.

„A térségben – ahogy országosan is – a Hungast a legmeghatározóbb étkeztetési szolgáltató, már nemcsak a normál étrend tekintetében, hanem a speciális, diétás étkeztetésben is. Elkötelezett szolgáltatóként a lehető legmagasabb szinten, más étkeztetőknek is példát mutatva fejlesztjük a diétás ételkészítést minden egységünknél. A gyermekétkeztetés önmagában is teljes mértékű odafigyelést igényel, a különböző ételallergiában vagy ételintoleranciában szenvedő gyermekeknek történő ételkészítés is 100% koncentrációval valósítható csak meg biztonságosan. A sokféle speciális étrend közül például a gluténmentes esetén teljesen különálló, a többitől szeparált helyiség szükséges, ahová olyan eszközök sem kerülhetnek, amelyek érintkeztek gluténtartalmú étellel. Az összes diétánk esetén a csomagolást egyedileg névre, diétára, intézmény szerint tálaljuk dietetikus felügyelete mellett." – hangsúlyozta a kommunikációs igazgató.



A közétkeztetésre vonatkozó táplálkozás-egészségügyi előírásokról szóló 37/2014. (IV.30.) EMMI rendelet szerint a diétás igényeknek a közétkeztetés során is eleget kell tenni, amennyiben az szakorvos által igazolt. Ezen túlmenően a rendeletben foglaltaktól függetlenül, ünnepekhez kötődő tradicionális ételek készítésekor, illetve vallási okból is el lehet térni. Ez utóbbi ok kapcsán számos alkalommal fordul elő szolgáltatásuk során sertéshús mentes igény, amelynek kapacitásaik függvényében, rendszerint eleget tudnak tenni.



Különleges igények is felmerülhetnek – előfordul az is, hogy a szülő azt kéri: a gyerek vegetáriánus ételt kapjon. A rendelet szerint ez az igény is kielégíthető, ha a húst más állati eredetű fehérjeforrással helyettesítik.

„Ezt nevezzük ovo-lakto vegetáriánus étrendnek, amikor húst nem tartalmaz az étel, de más állati eredetű terméket igen." – mondta Enyedi Csaba.



A fentieknél lényegesen kisebb számban, de előfordul olyan kérés is, hogy a gyerek számára teljesen vegán – tehát minden állati eredetű fehérjeforrást kerülő – étrendet állítson össze a konyha.

„Ezen kéréseket viszont kategorikus módon el kell utasítanunk, figyelembe véve a szakmai irányelveket és a rendelet elvárásait is."

Rohamosan növekszik a diétás igények száma a közétkeztetésben – és ezt a közétkeztetők egy része sem infrastruktúrában, se humán erőforrásban nem minden esetben tudja követni. Az elmúlt négy évben körülbelül tízszer több gyerek igényli a speciális étkeztetést.

„Ennek számos oka van." – hangsúlyozta a Hungast kommunikációs igazgatója.



„Egyrészt valóban növekszik a speciális táplálkozást igénylő gyermekek száma, de azért nem ekkora mértékben. Sokat nyom a latban, hogy egyre több szülőnek van pozitív tapasztalata a közétkeztetés keretei közt nyújtott diétás szolgáltatásról, így egyre többen csatlakoznak a speciális táplálkozási igénnyel rendelkezők közül ezen ellátási formához. Országosan terjed a Hungast jó híre a diétás étkeztetési fronton is, a megbízhatóságunk, rugalmasságunk és szakszerűségünk okán. Így aztán a szülők nyugodt szívvel igénylik meg gyermekeiknek nálunk a diétás étrendet.

Másrészt számos településen elindítottak olyan programot, amely az egyes élelmiszer allergiák időben történő feltárását szolgálja. Több önkormányzat támogatja, hogy a gyerekek már 6-8 éves korban essenek át különböző szűrési programokon, amelyek például a gluténérzékenység, vagy a tejfehérje érzékenység kimutatását szolgálják. Ezek a betegségek már akkor kimutathatók, amikor még tüneteket nem okoznak. Ha kiderül a vizsgálat során, hogy a gyerek valóban allergiás, természetesen speciális étrendet kell követnie."