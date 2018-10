A Fidesz lehet az Európai Néppárt egyik legerősebb tagja

Az Európai Néppárton belül akár a harmadik legerősebb, míg a teljes Európai Parlamentet tekintve az első tízbe kerülhet a Fidesz-KDNP és szövetségesei a jövő évi európai parlamenti választáson. Mindez azt jelentené, hogy a hazai kormánypártok lennének az egyik legsikeresebb erők a kontinensen, valamint jelentősen megnőne Magyarország súlya az uniós testületekben. A Fidesz-KDNP az eddigi választásokon is az Európai Néppárt legsikeresebb tagja volt.

A Fidesz-KDNP lehet az Európai Néppárt (EPP) egyik legsikeresebb tagja a 2019-es európai parlamenti választást követően. A legfrissebb adatok szerint a hazai kormánypártok akár 14 mandátumot is szerezhetnek a választáson, és még nem beszéltünk azokról a határon túli képviselőkről (RMDSZ és Magyar Koalíció Pártja), akik ebben a ciklusban is végig teljes mértékben támogatták a Fideszt. Velük együtt akár 17 főt is delegálhatnak a kormánypártok az EPP-ben. De nézzük, ez mire is lehet elég.

Harmadik legerősebb lehet a Fidesz

A mostani adatok alapján ez a 17 fő akár a harmadik legerősebb csoport lehetne az EPP-n belül, ami egyértelműen felértékelné Magyarország és a kárpát-medencei közösség súlyát az Európai Parlamentben. Önmagában nem sokat jelentene a harmadik legerősebb delegáció a pártcsaládon belül, de világosan látszik, hogy az elmúlt évtizedekben működő bal-jobb nagykoalíció várhatóan nem tudja megszerezni majd a 705 mandátum felét. Így pedig felértékelődik a Fidesz-KDNP és szövetségeseik szerepe a leendő többség létrehozásában.

Az EPP-n belül a Fidesz volt a pártcsalád egyik legsikeresebb pártja az elmúlt három voksoláson. A jelenlegi kormánypártok 2004-ben, 2009-ben és 2014-ben 50 százalék körül végeztek. Ilyet ebben az európai pártszövetségben eddig senki nem produkált. Arra is fontos emlékeztetni, hogy a legutóbbi választáson pár tucat mandátumon múlott, hogy az EPP megelőzte a szocialistákat, és nem Martin Schulz lett a bizottság elnöke. Mindez a Fidesz szavazatai nélkül nem lett volna lehetséges.

Az első tíz is elérhető

A Fidesz mozgásterét az is nagyban megnöveli, és így az EPP-n belüli pozícióját erősíti, hogy a mostani állás szerint nem lehet azt sem kizárni, hogy kilenc frakció fog létrejönni a választások után. Mindezen frakciók között pedig a magyar kormánypártok a szövetségeseikkel kiegészülve nagyon erős lobbierővel rendelkezhetnek majd, és a néppártnak sem lesz érdeke, hogy szakítson a Fidesszel, mert nélkülük semmi esélyük sem lesz, hogy érdemben befolyásolják a döntéseket.

Ha uniós színtéren nézzük, akkor a Fidesz és szövetségesei az első tíz legerősebb pártként is végezhetnek. Mindez pedig azt mutatja, hogy nemcsak a néppárton belül erősödnének meg a pozícióik, hanem az egész EP-ben nőne a kormánypártok mozgástere. Ez pedig nemcsak azt jelentené, hogy a sorsdöntő szavazásokon a mérleg nyelve szerepébe tudnának kerülni, hanem a különféle bizottságokban is olyan módon sikerülne változtatni az arányokon, amiből egész Magyarország profitálhatna.

Sok múlik a részvételen

A Fidesz-KDNP érheti el a legnagyobb sikert az európai parlamenti választáson a tagországok közül - erről már Nagy Dániel, a Nézőpont Intézet kutatója beszélt. Az intézet legfrissebb kutatására hivatkozva azt mondta, a kormánypártok a Magyarországnak járó 21 képviselői helyből 13-at megszerezhetnek. Hozzátette, hogy az EP-választásokon általában alacsony a részvétel, ezért az eredmény nehezen megbecsülhető. A korábbi alacsony részvétel azzal magyarázható, hogy belpolitikai témák uralták ugyan a napirendet, mégsem volt belpolitikai súlya a választásnak. Most először azonban nem nemzeti témák lesznek a középpontban, hanem a bevándorlás és a szuverenitás kérdése - mondta a kutató.

A migráció a legfontosabb kérdése

Az EP-választás másik legfontosabb tétje, hogy a bevándorláspárti, vagy pedig a bevándorlásellenes erők kerülnek-e többségbe. A korábbi évtizedek EP-választásai általában olyan kérdések körül forogtak, amik nem nagyon érintették a mindennapokat. Ezzel szemben most a migráció kérdése vált a legfontosabb üggyé, sőt már az elmúlt években tartott parlamenti választások (Ausztria, Olaszország, Németország) középpontjában is a bevándorlás volt.

A választás közeledtével a liberális baloldali politika is felismerte, hogy a társadalmak nem akarják az eddigi európai politika folytatását, hanem változást akarnak, a biztonságra törekszenek. Ezért mostanában számos politikus - köztük olyanok, akik korábban a nyitott határok és a tömeges beengedés hívei voltak - a külső határok védelméről beszélnek. Az EP-választás tehát nemcsak a magyar politika mozgásteréről szól, hanem Európa jövőjéről is. Ha a bevándorlást megállítani akaró pártok kerülnek többségbe, könnyebben megmaradhatnak az európai hagyományok is, és talán megállíthatóvá válik az iszlám térhódítása.