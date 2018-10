A Soros-Sargentini jelentés egy zsarolás

Hidvéghi Balázs, a Fidesz kommunikációs igazgatója a Heti TV Pirkadat című műsorában beszélt a Soros-Sargentini jelentésre adandó magyar válaszról, a Sorsok Házáról, valamint a jövő évi EP-választásról.

Hidvéghi Balázs a Soros-Sargentini jelentés kapcsán elmondta, Magyarország már kifejtette álláspontját ezzel kapcsolatban az EP-vitában, valamint azt követően is, a magyar Országgyűlés pedig szerdán kezdte meg annak a határozatnak a tárgyalását, amelyik megfelelő politikai válasz lesz a jelentésre. A kommunikációs igazgató megjegyezte, nagyon fontos leszögezni, hogy miről is van szó. Véleménye szerint a Sargentini-jelentés egy politikai támadás, egy zsarolás Magyarország ellen, aminek a hátterében egyértelműen az a vita áll, ami a bevándorlásról, és így Európa jövőjéről is szól.

Magyarországnak erre politikai választ kell adni, rámutatva azokra a hamis állításokra, amelyekkel megpróbálnak nyomást gyakorolni az országra, jelenleg egy nagy politikai vitában vagyunk, aminek egy fontos állomása ez a jelentés – tette hozzá Hidvéghi Balázs.

Arra a kérdésre, hogy ennek a nyomásnak a következtében a Fidesz megmarad-e az Európai Néppártban, a kommunikációs igazgató azt felelte, mindenképpen arra készülnek, hogy ennek a pártcsaládnak a tagja maradjon a Fidesz, amelynek az a politikai célkitűzése, hogy a néppárton belüli vitákat, amelyek a bevándorlásról szólnak, jó irányba tereljék. Mindenképpen szeretnék az EPP többségét meggyőzni arról, hogy oda kell figyelni az emberek véleményére, meg kell kérdezni, meg kell hallgatni az európaiakat, nem pedig alkalmazkodni egy olyan baloldali-liberális világképhez, amelyet éppen a politikai ellenfeleik erőltetnek.

