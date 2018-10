Már a magyar színek sem tetszenek a Jobbik propagandaoldalának

Németh Szilárd nemzeti színű madzagjából próbált viccet csinálni a Jobbik propagandaoldala, még szavazást is kiírtak. Úgy tűnik, az egykori radikális pártnak már a magyar nemzeti színekkel is baja van. A lényeg, hogy csak azért is belerúgjanak egy kormánypárti képviselőbe.