Határozott lépés: Magyarország kiutasított egy ukrán konzult

Ukrajna intézkedésére tett arányos válaszlépésként Magyarország is kiutasít egy ukrán konzult – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. Korábban Ukrajna úgy döntött, hogy kiutasít egy beregszászi magyar konzult. A magyar külügy vezetője arról is beszélt, hogy Ukrajna folyamatosan provokálja a kárpátaljai magyar közösséget. Mindezt a közelgő elnökválasztásnak tudja be Szijjártó Péter. Szólt arról is, hogy amíg Ukrajna nem teljesíti a nemzetközi szervezetek kritériumait, addig Budapest vétózni fog a kijevi integrációs lépésekre.

Magyarország külpolitikájának fontos sarokköve, hogy a szomszédos országokkal jó legyen az együttműködés – mondta Szijjártó Péter. A külgazdasági és külügyminiszter szerint az elmúlt években ezt sikerült is elérni, azonban az Ukrajnával való kapcsolatunk rossz irányba mozdult el. Egy erős, szuverén és demokratikus Ukrajnában vagyunk érdekeltek – tette hozzá. Ukrajna azonban folyamatosan élezi a konfliktust, és a kárpátaljai magyarokkal szemben gyűlöletkeltő kampányt folytatnak. Szijjártó szerint a közelgő választás miatt folytat gyűlöletkeltő politikát Ukrajna, a már megszerzett jogokat veszik el.

Arányos lépést tett a magyar külügy

A külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy a kettős állampolgárság ügyében is támadást indított Ukrajna, de ez az intézmény Európa-szerte elfogadott. Az ukrán hatóságok egy titkosszolgálati akciót hajtottak végre a beregszászi konzulátuson, és annak alapján egy újabb kampányt indítottak Magyarország ellen. A beregszászi konzulátuson lévő személy, aki a felvételen látszik, semmilyen jogszabályt nem sértett – húzta alá Szijjártó. Kijev mindezek ellenére úgy döntött, hogy kiutasítja a felvételen lévő személyt. A politikus bejelentette, hogy Magyarország egy ukrán konzult kiutasít válaszlépésként az arányosság helyében. Az ukrán parlament elkezdte a nyelvtörvény tárgyalását. A törvény elfogadhatatlan, mivel a kárpátaljai magyar közösség újabb része elveszítené a nyelvhasználati jogait, ha a jogszabály életbe lép. Azzal kapcsolatban, hogy Kárpátalja katonai erőket telepít Ukrajnába, azt mondta Szijjártó, hogy a NATO határán lévő csapaterősítés azt mutatja, hogy Kijev nem akar csatlakozni a szervezethez.

Szijjártó Péter kérdésre elmondta, hogy az ukrán fél korábban semmilyen egyezséget nem teljesített sem az oktatási, sem a nyelvtörvény ügyében. Amíg Ukrajna nem felel meg a NATO és EU felé való kötelezettségnek, addig Budapest vétózni fog minden nyomásgyakorlás ellen – mondta a külügyminiszter. A politikus emlékeztetett arra, hogy akkor nem emelte fel senki a szavát, amikor kétszer felrobbantották az egyik magyar párt székházát. Az ukránok folyamatosan élezik a helyzetet, az elnökválasztási kampányban folyamatosan számítunk ilyen lépésekre – mondta Szijjártó.

A dolog nem úgy kezdődött, hogy a magyar parlament az ukrán nemzeti közösséggel szemben fellépett volna, nem mi kezdtük el vegzálni az ukrán közösség tagjait. A magyar kormány kötelessége a kárpátaljai magyar közösség megvédése – mondta a külügyminiszter.

72 órát kapott a beregszászi magyar konzul

Korábban az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a beregszászi magyar konzult, akinek 72 órán belül el kell hagynia az ország területét. A külügyi tárca a Keskeny Ernő kijevi magyar nagykövetnek átadott jegyzékben közölte, hogy a beregszászi diplomata a tisztségével összeegyeztethetetlen tevékenységet folytatott, ezért a konzuli kapcsolatokról szóló 1963-as bécsi egyezménnyel összhangban távoznia kell az országból.

Az ukrán külügyminisztérium szerint a kijevi vezetés arra számít, hogy a magyar fél a továbbiakban tartózkodni fog mindenfajta barátságtalan lépéstől az Ukrajnához fűződő kapcsolatokban, a kiküldött tisztségviselői pedig a törvénysértésektől. „A magyar származású ukrajnai állampolgárokra egyesítő tényezőként tekintünk a két ország közötti kapcsolatokban, és ugyanerre szólítjuk a magyarországi partnereinket is” – áll a külügyi közleményben.

Elsőként álltunk ki Ukrajna mellett

Mint arról korábban beszámoltunk, a kijevi Függetlenség terén (közismert nevén: Majdan) lezajlott események óta az elmúlt több mint négy és fél évben látványosan megromlott a viszony Magyarország és Ukrajna között, annak ellenére, hogy elméletileg az euroatlanti integráció irányába elindult keleti szomszédunk mellett hazánk elsőnek állt ki, és cserébe csupán annyit kért: ne korlátozzák a kárpátaljai magyarok jogait. Kijev azonban négy alkalommal is durván hátba szúrta Budapestet: eltörölték a kisebbség- és így magyarbarát nyelvtörvényt, kisebbségellenes médiatörvényt fogadtak el, nyílt elukránosítási szándékkal hoztak egy önkényes oktatási rendeletet, valamint elkezdték vegzálni a magyar állampolgársággal is rendelkező kárpátaljaiakat. Most már ott tartunk, hogy az ukrán külügyminisztérium nemkívánatos személlyé nyilvánította a beregszászi magyar konzult, akinek 72 órán belül el kell hagynia az ország területét.