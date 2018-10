Ahogy az Origo megírta, nyilvánosságra került Volner János, az egykor radikális, mára egyre inkább balliberálissá váló Jobbik alelnökének a levele, amit a választókerületi elnököknek és más pártkatonáknak küldött. Ebben Volner lerántja a leplet a Jobbik vezetésének valódi arcáról. Az is kiderül a levélből, hogy őt személyesen azért mellőzte a párt elnöke és frakcióvezetője, mert másoktól eltérően nem volt hajlandó beállni a vélhetően Gyurcsány Ferenc vezette ellenzéki blokkba. Az is napvilágra került, hogy feleannyi résztvevője sem volt a Jobbik múlt szombati kongresszusának, mint a májusi tisztújításnak. Bár Gyöngyösi Márton azt hazudta, hogy több mint 500-an voltak, belső információk alapján mindössze 234-en voltak jelen. Kimondhatjuk tehát, hogy a Jobbik az összeomlás szélére jutott.

Volner János, akit az utóbbi időben egyre több támadás ért saját pártja részéről, a volt radikális, ma már inkább balliberális politikai katyvasz csütörtöki elnökségi ülésén kezdeményezte az elnökség feloszlatását és egy tisztújító kongresszus összehívását, mivel – mint írja – a jelenlegi elnökségnek senki nem adott felhatalmazást a liberális-balközép pártokkal történő összeborulásra.

Ha a Sneider Tamás vezette elnökség erre nem lesz hajlandó, akkor az alapszabály nyújtotta lehetőségekkel élve saját maga kezdi el szervezni a kongresszust.

Szerinte nem is tehet mást: sem a Jobbik lelkének elvételéhez, sem a szebb jövő feladásához nem járulhatok hozzá – tudatja Volner, odaszúrva Vonának.

A párt alelnöke hosszasan sorolja a Jobbikban most zajló folyamatokat, mint fogalmaz: a Jobbik elnöke és elnökhelyettese minden eddiginél erősebb szövetséget kíván kötni az önmagát alapító nyilatkozata szerint liberális, balközép pártként meghatározó, aktuálisan az önfelszámolás útján haladó LMP-vel. Ezzel a szövetséggel, immár nyíltan felvállalva, létrejönne a Jobbik balliberális oldallal történő összeborulása.„És ez még csak a kezdet, az elnökségi üléseinken ennél sokkal vadabb ötletek is felmerültek már. Számomra ez teljességgel elfogadhatatlan!” – közölte álláspontját.

Itt valószínűlega Gyurcsány Ferenc vezette Demokratikus Koalícióval (DK) vagy az LMP-vel való összefogásra céloz.Volner azt is felemlegeti, hogy véleménye alapján nemrég még ők voltak azok, akik próbálták megismertetni az ország népével a bevándorláspárti spekuláns, Soros György kártékony tevékenységét.

Szerinte ma pedig már ott tartunk, hogy a Soros-féle CEU rektorhelyettese Gyöngyösi Mártonnal, a párt frakcióvezetőjével közösen szervez brüsszeli konferenciát és nyit meg újabb kapukat ott, ahol nemzeti értékrendű pártként még kopogtatnunk sem lenne szabad.

Volner arra is emlékeztet, hogy nemrég még Gyurcsány és a pártja ellen küzdött a Jobbik, ma viszont már a DK jelöltjét segítik választási győzelemhez a fővárosban. A politikus vélhetően a vasárnap lezajlott XV. kerületi időközi polgármester-választásokra utal, amin a Jobbik nem indított saját jelöltet, noha ez meglehetősen szokatlan dolog a pártszakadás ellenére is az ország második politikai erejének számító párttól. A Jobbik így informálisan a gyurcsányista Németh Angélát támogatta, ez pedig kiverte a biztosítékot még Volnernél is.„Pedig az ördöggel akkor sem köthetünk szövetséget, ha előnyöket ígér!” – tette hozzá.

Volner kimondja azt is, amit a párt vezetése próbál kommunikációjában cáfolni, vagyis, hogy a Jobbik katasztrofális állapotban van.

A tagságunk jelentős része kilépett, a nemrég még fehér abrosz mellett fogadott, szeretve tisztelt polgármestereink fele sok önkormányzati képviselőnkkel együtt itthagyott minket (azóta persze ők is árulóknak lettek nyilvánítva), a Jobbik augusztusi családi napja pedig gyakorlatilag kongott az ürességtől. – jegyezte meg.

Szerinte Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton a vitatott tisztaságú tisztújítást követően nem tanúsítottak bölcsességet, hanem gyakorlatilag kiirtottak, elüldöztek a Jobbikból a legnépszerűbb női politikussal, Dúró Dórával kezdve rengeteg értékes embert, akikről kiderült, hogy a tisztújításon nem őket támogatták. A több száz fizetett alkalmazottunk közül már csak egy-két olyan ember akad (még!), akik a tisztújításon nem rájuk szavaztak – írja Volner levelében.

Elmondása szerint a párton belül gátlástalan eszközökkel folyik a hatalmi harc, őt például többen is folyamatosan, a legaljasabb eszközökkel nyírják, mert ellenzi a baloldallal való összefogást.

Bocsánat, de én nem kurvának álltam! A Nemzet ügyeiben nincs és nem is lehet alku! – írja felháborodottan a Jobbik alelnöke. Éppen ezért állítólag lépéseket tett annak érdekében, hogy visszaterelje a Jobbikot az eredeti irányba.

Volner János a Magyar Időknek megerősítve a levél valódiságát és annak tartalmát, elmondta, hogy az elnökség feloszlatását kezdeményező javaslatát az elnökség lesöpörte az asztalról. Azt is hozzátette: esetleges kizárása a Jobbik frakciójából vagy a pártból jogsértő lenne.

Volner mostani levele komoly érvágás lehet mind a tagság, mind a szimpatizánsok körében, hiszen még a Jobbik-közeli Iránytű Intézet egyik korábbi felmérése is azt mutatta, Volner János az egykori pártelnöknél, Vona Gábornál is népszerűbb az egykor radikális párt szimpatizánsainak körében.

A politikus persze nem volt mindig ilyen következetes. A Jobbik Facebook-oldalán látható egy videó, amin Volner, együtt Vonával és a balliberális tábor ikonjaival, tüntetett az április 8-i szabad és demokratikus választások eredménye ellen, amit ő sem fogadott el a gyurcsányistákhoz hasonlóan.

Elképesztő ütemben fogy a Jobbik, lehet, hogy már háromezer tagjuk sincs

Információink szerint a párt múlt szombati kongresszusán jóval kevesebben voltak, mint azt a Jobbik vezetése állította.

Ismert, Gyöngyösi Márton, a Jobbik frakcióvezetője a legutóbbi rendezvény utáni sajtótájékoztatóján arról beszélt: a megjelentek száma cáfol minden olyan híresztelést, amely a Jobbik gyengüléséről szól.

Mint hazudta: a párt erős, stabil és növekvő.

A kongresszuson a regisztráltak több mint 85 százaléka jelent meg, telt házas rendezvényt tartottunk, több mint 500 delegált képviseltette magát – állította a politikus.

A Magyar Idők a kongresszuson jelen lévő Jobbik-tagtól viszont úgy értesült: kevesebb, mint 240 küldött vett részt a múlt hét végi eseményen, amelyen egyébként a Gyurcsány-féle DK-hoz hasonlóan a párt új, „ellenállást” (értsd: összefogás a balliberálisokkal) hirdető stratégiáját is elfogadták.

A jelenlévő utólag úgy fogalmazott: feleannyian voltak, mint amikor a balhé volt, vagyis amikor Sneider Tamás pár szavazattal nyert Toroczkai Lászlóval szemben. A Jobbik alapszabálya szerint a helyi szervezetek minden megkezdett tíz tag után egy küldöttet regisztrálhatnak, egy háromfős szervezet pedig egyet.

Úgy tudjuk, előzetesen hozzávetőlegesen 280-an regisztráltak, azaz jelezték részvételüket a rendezvényen, ami alapján a Jobbiknak vélhetően már háromezer tagja sincs.Az ellentmondás feloldása végett a lap megkereste Szabó Gábor pártigazgatót is, aki azonban nem reagált kérdéseikre.

A tagok pontos létszámáról, valamint a pártot elhagyók arányáról Jakab Péter szóvivő a minap azt mondta: van, amikor többen lépnek ki, és van, amikor többen lépnek be.

Közölte azt is, hogy a pártigazgató hamarosan nyilvánosságra hozza, pontosan hány tagja is van a Jobbiknak.

Persze ez azóta sem történt meg.

A párton belüli taglétszámháború onnantól tart, hogy a Jobbikból kitett Toroczkai László június végén életre hívta a Mi Hazánk Mozgalmat.

Az elmúlt mintegy három hónapban számtalan alapszervezet oszlott fel országszerte, sőt kilenc polgármester is elhagyta a pártot és vált függetlenné.A párt megyei közgyűlési, valamint önkormányzati képviselői közül már százhúszan adták vissza párttagságukat, ami azt is jelenti, hogy a Jobbik ennyi önkormányzati mandátumot vesztett el.

A Jobbik vezetői saját párttagságukat is átverték

A Jobbik vezetése persze már hónapokkal ezelőtt is tisztában volt azzal, hogy brutális ütemben csökken a tagságuk, de ezt felső döntésre még a tagság elől is eltitkolták, illetve ennek ellenkezőjét állították a megmaradt párttagoknak.

Ahogy az Origo megírta, egy hangfelvétel alapján Farkas Gergely, a Jobbik országgyűlési képviselője és Z. Kárpát Dániel, a párt alelnöke, országgyűlési képviselője arról cserél eszmét, hogyan kezeljék a Toroczkai László és Dúró Dóra miatt kialakult helyzetet és a kilépési hullámot.

Farkas azt javasolja, próbálják úgy hitelteleníteni Toroczkaiékat, hogy íratnak egy cikket, amelyben kifejtik, nem politikai irányvonalbeli különbség miatt, hanem személyes ambíciói miatt alapította meg Toroczkai a Mi Hazánk Mozgalmat. Farkas kiemeli, hogy a párton végigsöprő kilépési hullámot – amit a Jobbik folyamatosan tagad – azzal lehetne ellensúlyozni, hogy olyan ismert embereket szólaltatnak meg, akik most akarnak belépni a pártba. Z. Kárpát Dániel erre azt javasolja, hogy rúgjanak ki valakit, majd léptessék be újra.A megbeszélésen szóba került, hogy a párttagoknak szánt belső kommunikációban azt hangsúlyozták, hogy többen lépnek be a Jobbikba, mint amennyien ki, sőt, valaki azt is közbeveti, hogy kétszer annyian léptek be, mint ki.