Nem kellett sok idő ahhoz, hogy megérkezzen a válasz Szotyori-Lázár, szolnoki jobbikos képviselőnek a baloldallal összekacsintó programtervére. Az Origo birtokába jutott a párt alelnökének, Volner Jánosnak a választókerületi elnökökhöz címzett levele, amelyből kiderül, milyen állapotban van az egykori radikális párt. A politikus elszánt abban, hogy visszeterelje pártját a gyökereihez, ennek érdekében a párt elnökségének feloszlatását, és tisztújító kongresszus összehívását kezdeményezte. Kilátásba helyezte: ha a Jobbik vezetői nem a párt alapszabályának megfelelően cselekszenek, saját maga kezdi el szervezni a kongresszust. Megint áll a bál a pártban, komoly hatalmi harcok vették kezdetét.

Az Origo írta meg elsőként, hogy már nemcsak jelei, hanem egy alaposan kidolgozott menetrendje van annak, hogyan boruljon össze a Jobbik a baloldallal. A párt berkein belül nagy port kavart programterv Szotyori-Lázár János szolnoki képviselő, Vona Gábor keresztfiának nevéhez kötődik, aki vasárnap tette közzé közösségi oldalán. Bár Szotyori-Lázár cikkünk megjelenését követően úgy fogalmazott Facebookján, hogy „az Origo balhét vizionál, ott ahol nincsen, baloldallal való összeborulásról hadovál, miközben ilyenről végképp nincsen szó”. Ehhez képest egy olyan levél futott be ma reggel szerkesztőségünkbe, ami totálisan megcáfolta az állításait. Nem kevesebbről van szó, minthogy Volner János, a párt ismételten megválasztott alelnöke kezdeményezte a párt elnökségének feloszlatását, valamint a párt tisztújító kongresszusának összehívását. Mindez egy, a választókerületi elnökökhöz és szervezőkhöz címzett, de kiszivárgott levéléből derült ki. Ha ez nem balhé, akkor semmi.

Itt az ellenprogramterv: Volner visszaterelné a Jobbikot az eredeti irányba

„Soha nem fordultam még levéllel a választókerületi elnökeinkhez és szervezőinkhez, de most kénytelen vagyok ezt tenni: be kell kapcsolnom a vészcsengőt pártunk jelenlegi iránya és állapota miatt” – olvasható a jobbikos forrásunk által megküldött levélben Volner János kezdőgondolata. A politikus leszögezte, hogy ő annak idején egy nemzeti értékrendet valló, a balliberális erőket elutasító párthoz csatlakozott, amit ilyennek szeretne megőrizni. Kritikaként fogalmazta meg, hogy a Jobbikban most zajló folyamatoknak az égvilágon semmi közük nincs a néppártosodáshoz, ahogyan a nemrég elfogadott Nemzeti Ellenállás Kiáltványához sem. Volner kifogásolta, hogy a Jobbik minden eddiginél erősebb szövetséget kíván kötni a magát „liberális, balközép pártként meghatározó, aktuálisan az önfelszámolás útján haladó” LMP-vel. Meglátása szerint ezzel a szövetséggel nyíltan felvállalva létrejönne a Jobbik balliberális oldallal való összeborulása, ami számára elfogadhatatlan. „Mi lesz így a nemzeti értékrendünkkel, az eredeti céljainkkal?” – tette fel a kérdést a Jobbik alelnöke, majd azt ajánlja, hogy

meg kell állnunk, és önvizsgálatot kell tartanunk!

Volner szerint az utóbbi időben több olyan lépés volt a Jobbik részéről, amely szembement a párt korábbi szellemiségével:

Állítása szerint a jobbikosok voltak azok, akik megismertették az ország népével „a szabadkőműves spekuláns, Soros György kártékony tevékenységét”. Ma pedig már ott tartanak, hogy „a Soros-féle CEU rektorhelyettese Gyöngyösi Mártonnal közösen szervez brüsszeli konferenciát, és nyit meg újabb kapukat ott, ahol nemzeti értékrendű pártként még kopogtatnunk sem lenne szabad”.

Emlékeztetett arra, hogy nemrég még Gyurcsány Ferenc és a pártja ellen küzdöttek, ma viszont már a DK jelöltjét segítik választási győzelemhez a fővárosban. „Pedig az ördöggel akkor sem köthetünk szövetséget, ha előnyöket ígér!" – vonta le a következtetést a politikus.

Mindezek után következtek a levélnek talán a legerősebb gondolatai.

Volner szerint a Jobbik jelentős részben a fent említettek miatt katasztrofális állapotban van.

A párt hivatalos kommunikációjával erősen szembemenve hozzátette, hogy a párt tagságának jelentős része kilépett a Jobbikból, a párt polgármestereinek fele, valamint sok önkormányzati képviselő otthagyta őket. A párt alelnöke ezt azzal toldotta meg, hogy nemtetszésének adott hangot azzal kapcsolatban, hogy a távozó politikusok árulóknak lettek nyilvánítva. Ezután olyan következett, amire eddig nem volt példa Toroczkai Lászlóék távozása óta: Volner megkérdőjelezte a kifejezetten szoros tisztújítás eredményét, és erősen kritizálta a pártvezetést.

Sneider Tamás és Gyöngyösi Márton a vitatott tisztaságú tisztújítást követően nem tanúsítottak bölcsességet, és nem keresték a szavazatok közel felét megszerző oldallal történő megegyezés lehetőségét.

Szerinte ezeknek eredőjeként „a jelenlegi, karakterét vesztett politikával már csak biodíszlet” lehet a Jobbik. Elmondása szerint a párton belül gátlástalan eszközökkel folyik a hatalmi harc, őt például többen is folyamatosan, a legaljasabb eszközökkel nyírják, mert ellenzi a baloldallal való összefogást.

Bocsánat, de én nem kurvának álltam! A Nemzet ügyeiben nincs és nem is lehet alku! – írja felháborodottan a Jobbik alelnöke. Éppen ezért lépéseket tett annak érdekében, hogy visszaterelje a Jobbikot az eredeti irányba. A politikus szerint a jelenlegi elnökségnek senki nem adott felhatalmazást a liberális-balközép pártokkal történő összeborulásra, ezért a Jobbik alapszabályából adódó lehetőséggel élve

Volner kezdeményezte a Jobbik elnökségének feloszlatását, és egy tisztújító kongresszus összehívását.

Ha a Sneider Tamás vezette elnökség erre nem lesz hajlandó, akkor az alapszabály nyújtotta lehetőségekkel élve saját maga kezdi el szervezni a kongresszust.

Nem is tehetek mást: sem a Jobbik lelkének elvételéhez, sem a szebb jövő feladásához nem járulhatok hozzá. – fejezte be levelét Volner, odaszúrva Vonának.

