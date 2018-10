Haláltusáját vívja az MSZP Újpesten

Kiszorulóban van a IV. kerületből az MSZP, ahol eluralkodott a teljes bizonytalanság. Egyértelműen lejtőn a párt, ahol akár jobb híján egy kétszázalékos, Kálmán Olgához járó, álfüggetlen jelölt mögé is beállhatnak.

Amióta kiderült, hogy az MSZP átadja a DK-nak az újpesti parlamenti körzetet, azóta a helyi MSZP lejtőre került. Ez a pártban a még nem túl fényes országos szerepléshez képest is látványos zuhanórepülésnek számít.

A régi szocialisták nosztalgiával emlékeznek az egykori képviselőjükre, Kiss Péterre, akinek halálával a megüresedő parlamenti körzet a baloldal számára a koncon való osztozkodás terepévé silányulhatott.

A 2014-es időközi választáson még ugyan az MSZP adta a jelöltet Horváth Imre személyében, aki jelentős fölénnyel meg is nyerte az időközi választást. Azonban a 2018-as választás közeledtével egyre fogyott a levegő körülötte, míg végül kiderült számára, hogy hiába nyerte meg a körzetét, arra szemet vetett a DK. Ez már sok volt, ugyanis az országos megállapodás eredményeképpen parlamenti jelöltet a DK adhatott.

A baloldali veterán Horváth Imre ekkor lépett ki az MSZP-ből.

A helyi MSZP-ben pedig jelentős törést okozott a döntés. Sokan nem szívlelik a DK-t és elnökét, Gyurcsány Ferencet. Ő annak idején ugyanis éppen Kiss Pétert félretolva lehetett az MSZP miniszterelnöke, hogy aztán dicstelenül lemondásra kényszerüljön, majd pedig otthagyva az MSZP-t új pártot hozzon létre. Jó néhány régi MSZP-s ekkor úgy döntött, inkább háttérbe vonul, mert nincs ínyére az erőszakosan szektáns szélsőbalos nyomulás, amely gátlástalanul támadja az egyházakat és a külhoni magyarokat, miközben migránsokkal telepítené tele az országot.

Néhány régi MSZP-tag pedig értesülve a várható megállapodásról villámgyorsan átigazolt a helyi DK-ba. Közöttük olyan is, aki az MSZP jóvoltából tölthetett be önkormányzati tisztséget, de az MSZP ezek után sem hívta vissza pozíciójából, így az erős parlamenti jelölt és az átigazolt MSZP-sek kezdték maguk alá gyűrni az egykor erős MSZP-s hagyományokkal rendelkező kerületet. Hiába van jelen az MSZP a kerületi közgyűlésben, van akit, nem akar a párt jövőre újraindítani, más pedig maga vonulna vissza.

Trippon, a biztos pont

Egyedül a pártelnök, frakcióvezető Trippon Norbert a biztos pont a helyi szocialistáknál, de a helyiek közül sokan ebben is erősen kételkednek. Trippon nem túl határozattan képviseli az MSZP érdekeit helyben, sokan attól tartanak, hogy hamarosan ő is átigazol a DK-ba. Pedig a polgármester-jelöltség az MSZP-DK megállapodás révén az MSZP-t illetné, de ebben is bajban vannak.

Trippon Norbert polgármesterjelöltként már kétszer bukott a jelenlegi polgármesterrel szemben, újbóli indítása nem biztos, hogy bölcs döntés lenne, és ezek a bukások a képviselőtestületben is lényegtelen szereplővé degradálták az MSZP-t. Trippon a hírek szerint újra a széleskörű összefogásban látja a megoldást. A Jobbiktól az LMP-ig tartó választási koalíció összemosná a pártokat és így az MSZP végleg jelentéktelenné válhat Újpesten.

Az esetleges összefogással arra is lehetősége nyílik Tripponnak, hogy ne kelljen polgármesterjelöltként harmadszor is megbuknia, hanem ezt a lehetőséget egy közös jelöltnek adhassa át. Pletykák szerint így az is bekövetkezhet, hogy az Újpesti MSZP polgármesterjelöltje a KDNP egykori budapesti elnöke, Kálmán Olga állandó vendége, Szalma Botond legyen, aki már 2014-ben is elindult Újpesten független polgármesterjelöltként.

Ekkor 2 százalékos eredményt ért el.