A Jobbik volt alelnöke nem várt tovább, megküldte búcsúüzenetét a Jobbiknak

A párt egy újabb szimbolikus arca, Fülöp Erik Facebook-oldalán jelentette be, hogy „kilenc küzdelmes évet követően” megszüntette tagságát a Jobbikban. A politikus nyolc éven keresztül volt a Jobbik fővárosának, Tiszavasvárinak a vezetője. Döntésének legfőbb indoka: az utóbbi időben történt számos politikai, személyzeti döntésével nem értett egyet. A Toroczkai Lászlóval jó kapcsolatot ápoló politikustól nem lenne meglepő, ha végül a Mi Hazánk Mozgalomban kötne ki.

Ahogy beszámoltunk róla, péntek késő estébe nyúló ülésén a Jobbik frakciója kizárta Volner Jánost tagjai közül, miután a politikus egy kemény hangvételű levélben ment neki a pártvezetésnek. Mivel Apáti István és Fülöp Erik a Jobbik alelnökének kizárásához kötötte távozását, így a pártvezetés mindhármuknak szombat délig adott időt arra, hogy visszaadják képviselői mandátumukat. A határidő lejárt, Volner János közösségi oldalán reagált Sneider Tamásék követelésére: mivel a Jobbik keresi a baloldallal való együttműködést, így Apáti Istvánnal és Fülöp Erikkel a mandátumaikat megtartják, nem adják vissza a pártnak. Tegnap késő esti Facebook-bejegyzésében Fülöp Erik ennél is tovább ment: kilépett a pártból.

A tegnapi nap folyamán, a Jobbik rendkívüli frakcióülésén meghoztam egy nagyon nehéz döntést: kilenc küzdelmes évet követően kiléptem a Jobbik frakciójából és a tagságomat is megszüntetem.

A politikus hozzátette, hogy fájó szívvel hagyja el ezt a közösséget, de úgy érzi, nem tehet mást. Hogy mi vezette az idő előtti lépésre? Erre is megadta a választ:

a Jobbik vezetésének az utóbbi időben történt számos politikai, személyzeti döntésével nem értett egyet.

Fülöp elárulta, hogy politikai véleményét felvállalta, kritikáit megfogalmazta a pártvezetés felé, azonban egyértelművé vált számára, hogy

a jelenlegi vezetés által képviselt irányvonallal nem tud azonosulni.

Nem csupán a párt baloldal felé való látványos nyitása játszott közre döntésében, hanem az is, hogy „a jelenlegi Jobbik legmeghatározóbb, legelfogadottabb vezetőjét”, Volner Jánost elveszítették. Fülöp meglátása szerint nélküle a Jobbik nem képviselhet sikeres, kormányváltó politikát.

Fülöp Erik a párt szimbolikus arca volt, hiszen a Jobbik – parlamentbe jutását követő – egyik jelentős áttöréseként egy nagyobb település, Tiszavasvári polgármesterének választották be. Vona Gábor a győzelmet követően a Jobbik fővárosának nevezte Tiszavasvárit, így a Fülöp irányította település munkája a párt országos vezetése figyelmének a középpontjába került. A politikus városvezetői tisztségét 2018 áprilisáig töltötte be, amikor is a tiszavasvári körzetben kormánypárti kihívójától elszenvedett veresége ellenére a Jobbik országos listájáról parlamenti mandátumot szerzett.

Fülöp az országos politikát választotta, így időközi polgármester-választást kellett tartani a településen, amelyen Szőke Zoltán (FIDESZ-KDNP) kapta a legtöbb szavazatot, maga mögé utasítva a függetlenként induló, de a Jobbik támogatását élvező jelöltet. Fülöp Erik és Toroczkai László barátsága közismert, két nappal a parlamenti választást megelőzően közös videót töltöttek fel előbbi közösségi oldalára, amelyen azt magyarázták, hogy ők igenis támogatják a határzárat. Nem lenne meglepő, ha a Fülöp végül a Toroczkai-féle Mi Hazánk Mozgalomban kötne ki.