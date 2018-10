Az ország koldusa meghátrált: Juhász Péter nem kéreget a nemzeti ünnepen

Nem várt helyről érkezett a megsemmisítő üzenet: a koldulást bejelentő expolitikus közösségi oldalán jelentette be, hogy lefújja a legújabb, a magyar demokraták pénztárcáját megcélzó akcióját. Végre egy okos húzás az ellenzék részről: több pénzt hagynak az emberek zsebében!

Juhász Péter, a magyar politika nagy visszatérője és korrupciókutatója körül kezdtek ismét jól alakulni a dolgok.

Miután pártjának, az Együttnek a kampánytartozását egy ember feletti tarhalássorozattal sikerült rendeznie, igaz, a párt erre ráment, megszüntették azt,

Egy újabb gigakéregetési akciót hirdettet meg Baranyi Krisztinával, az Együtt volt politikusával, amit

, az Együtt volt politikusával, amit tökéletes és kifinomult ízléssel éppen az 1956-os forradalom évfordulójára sikerült időzíteni.

Magyarán Juhász Péter három hónapos pihenő után újult erővel, de változatlan stratégiával tért vissza a hazai közélet vérkeringésébe. Így tehát minden adott volt ahhoz, hogy a magyar politikai élet koldusai és adakozói ismét találkozhassanak, és aprócsörrenések közepette átbeszéljék a magyar demokrácia helyzetét. Csakhogy nem várt helyről érkezett a megsemmisítő üzenet:

az ország koldusa meghátrált.

Juhász Péter tegnapi Facebook bejegyzésében bejelentette, hogy az idei (pontosabban: őszi) tarhálás elmarad.

Ránk most nincs szükség– írta kimért közönnyel a politikus-koldus közösségi oldalán. Mint írásából kiderült, azért nem kellenek, mert „többen jelezték, hogy korábban elkezdték a szervezést az előző ellenzéki tüntetés szervezői, akik már egyeztettek pártokkal és civilekkel is”. Vigasztalásképpen hozzátette, hogy „lehet, hogy jobb is így, mert a mai állapotok között nem tudnék mást, mint az ellenzék ellenzéke tüntetést meghirdetni”. Ami meg nyilván nem lenne szerencsés, hiszen jelenleg az ellenzék nincs a legfelemelőbb helyzetben, ez utóbbira Juhász is kitért gunyorosan a posztjába.

Szóval hozzád hasonlóan mostantól én is várom a fejleményeket, de nem szervezem. Gondoltam jó, ha tudod. – fejezte be gondolatait a várakozó álláspontra helyezkedő professzionális pénztárcacsapoló expolitikus.

Lehet, hogy most sokan el vannak keseredve, hogy a legújabb kéregetés meghiúsult, pedig ez politikai szempontból a legkevésbé sem indokolt. Ugyanis itt van a magyar ellenzék első igazán okos húzása április óta: több pénzt hagynak az emberek zsebében!