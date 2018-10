Feldugta magának egy rab a becsempészett telefonokat

A rab a rokonával volt beszélőn, amikor az őrök figyelmét kijátszva szerzett 3 mobiltelefont. Egy ellenőrzésen megtalálták a rabnál a testüregbe rejtett készülékeket.

A hétvégén egy hazai börtönben az egyik elítéltet meglátogatta a rokona, akia beszélőn átadott neki 3 telefont, amit a rab feldugott magának. Amikor az őrök ellenőrizték a férfit, megtalálták a telefonokat, amikben kevés volt a fém, ezért csak nehezen vették észre őket - írja közleményében a Büntetés-végrehajtás Országos Parancsnoksága.

Az elítélteket a beszélgetős előtt és után is átvizsgálják. Ha tiltott tárgyat találnak náluk, alaposan megvizsgálják az eset körülményeit. A börtön parancsnoka ebben az esetben is megteszi a szükséges jogi lépéseket. A rab ellen eljárást is indíthatnak, és rokonának felelősségét is kivizsgálják.