Nemi erőszakkal vádolt vízilabdázók: megszólalt a kislány egyik csapattársa

Az olimpiai bajnok Kósz Zoltánt és a többszörös válogatott vízilabdázó Petőváry Zsoltot azzal gyanúsítják, hogy két évvel ezelőtt többször is megerőszakoltak egy akkor 11 éves kislányt. A gyerek kézzel írt levélben írt erről, amit az egyik ismerősének adott oda. A két volt sportoló tagadja a vádakat. Az ügyben a rendőrség több ember is kihallgatott, többek között a lány egyik csapattársát, a férfiakat viszont még nem – írja a Bors.

Egy neve elhallgatását kérő személy a Borsnak elmondta, hogy a napokban több embert is kihallgatott tanúként a rendőrség. Az egyik személy Petőváry Zsolt korábbi felesége volt, aki ma is a férfiak vízilabda-egyesületében dolgozik. Azt kérdezték tőle, hogyan szerveződik a klub élete, a sportolóik mikor, mennyit, hol edzenek, valamint az edzőtáborozások szervezésére és rendjére is kíváncsiak voltak a rendőrök.

A másik tanú egy fiatal lány volt, aki az áldozattal együtt vízilabdázott.Tőle azt próbálták megtudni, mennyire volt közeli viszonyban a csapattársával,

beszélt-e neki arról, hogy a két edző molesztálta őt.

Azt nem tudni, hogy a lány ezekre mit válaszolt.

Petőváry Zsoltot és Kósz Zoltánt viszont még mindig nem hallgatták ki, és nem is gyanúsították meg őket a levélben megírt nemi erőszakkal. A kislányt egyébként nem lehet hazugságvizsgálóval megvizsgálni, mert 18 év alatt ezt tiltja a törvény.

Ahogyan korábban megírtuk, a 13 éves vízilabdázó kislány levelében arról vallott, hogy két korábbi vízilabdázó, Kósz Zoltán és Petőváry Zsolt hónapokon keresztül szexre kényszerítette, ráadásul a legperverzebb felnőttfilmbe illő módon. A két sportoló tagadja a vádakat, elmondásuk szerint egy ujjal sem értek a lányhoz, tiszta a lelkiismeretük.