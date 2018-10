G. Fodor Gábor lett a Századvég Alapítvány új elnöke

G. Fodor Gábor lett a Századvég Alapítvány elnöke. Barthel-Rúzsa Zsolt elnökhelyettesként folytatja munkáját. Orbán Balázs kuratóriumi tag a kormányban vállalt tisztséget – közölte az alapítvány.

2018. október 4-én a Századvég Politikai Iskola Alapítvány kuratóriuma fontos döntéseket hozott az intézet jövőbeni működését illetően.

A korábban négyfős kuratórium egyik tagja, Dr. Orbán Balázs, a májusban megalakult új kormányban vállalt tisztséget, ezért a jogszabályoknak megfelelően még a nyár elején lemondott kuratóriumi tagságáról. A mostani ülésen a kuratórium tagjai egyhangúlag arról döntöttek, hogy a testület a jövőben három taggal működik tovább.

Arról is egyhangú döntés született, hogy időről időre az aktuálisan meghatározott célokhoz, feladatokhoz illeszkedve választják ki a kuratóriumi tagok maguk közül a kuratórium elnökét. A kuratórium szerint a Magyarország előtt álló XXI. századi kihívásokra a politikának, a kormányzásnak új válaszokat kell találnia. Ebben a munkában szeretne még határozottabb arcéllel részt venni a Századvég Politikai Iskola Alapítvány. Mindezek szellemében a kuratórium egybehangzó szavazással döntött arról, hogy mostantól a kuratórium elnöki tisztét az eddigi elnökhelyettes, G. Fodor Gábor tölti be. Az eddigi elnök, Barthel-Rúzsa Zsolt elnökhelyettesként folytatja munkáját, a kuratórium harmadik tagja pedig a továbbiakban is Görgényi Tamás lesz.