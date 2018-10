Íme Soros György embere, akit Vona a Jobbikba csempészett

Ahogy arról az Origo beszámolt, Volner Jánosnak, a Jobbik alelnökének múlt héten kiszivárgott egy levele, amit a párt felsővezetésének küldött. Ebben Volner lerántja a leplet a Jobbik valódi arcáról. Többek között azt is megtudhattuk, hogy az egykor radikális, mára balliberális párt 2017 novemberében rendezett brüsszeli konferenciáján részt vett egy bizonyos Teplán István, aki Soros György egyeteme, a CEU egyik alapítója – sőt, rektorhelyettese is volt. Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója ezzel kapcsolatban azt állította, hogy az azóta már kizárt Dúró Dóra vitte be a pártba Soros emberét, de Dúró határozottan cáfolt. Kiderült, hogy Vona Gábor bukott pártelnök és Kepli Lajos országgyűlési képviselő vitték be Teplánt a Jobbikba. Adódik a kérdés: mégis kicsoda valójában Teplán, aki ennyire nélkülözhetetlen a Jobbikban?

Teplán István 1958-ban született, foglalkozása alapján gazdaságtörténész, szociológus és egyetemi tanár.

Az Egyesült Államokban tanult, a Binghamtoni Egyetemen, ahol kollégája volt Immanuel Wallerstein, az ismert szélsőbaloldali, neomarxista történész és szociológus. Wallerstein az Eszmélet című szélsőbaloldali magyarországi folyóirat tanácsadója és védnöke. A folyóiratba olyan, már-már kommunista szerzők írnak, mint Krausz Tamás, Melegh Attila és Szalai Erzsébet. Melegh Attila, a Menedék - Migránsokat Segítő Egyesület felügyelő bizottságának elnöke volt az, aki azt nyilatkozta az Origónak 2015. június 10-én, hogy a bevándorlás azért is jó dolog, mert szinte mindenhonnan olyanok érkeznek, akik eleve jobbak, mint a hazai népesség.

A rendszerváltás környékén Teplán István lett az egyik ötletadója a Soros György által finanszírozott közép-európai, elsősorban társadalomtudományokkal foglalkozó egyetem megalapításának. Ő már 1989-ben, az akkor még Jugoszláviához tartozó Dubrovnik (régi nevén: Raguza) városában részt vett egy kezdeményezésben, amelyből később

létrejött a Soros-egyetem, a Central European University (a CEU).

Maga az oktatási intézmény 1991-ben Prágában jött létre, de Václav Klaus, Csehország első szabadon választott miniszterelnöke, későbbi cseh államfő,

látva Soros György egyre növekvő negatív befolyását, és azt, hogy mekkora veszélyt jelent a demokráciára, nemsokára kipakolta az intézményt, ami így Budapestre költözött.Miután az intézmény a magyar fővárosba tette át székhelyét, 1992-től Teplán István a CEU rektorhelyettese lett, ezt a tisztséget 2007-ig gyakorolta.2000-2008 között Teplán az Egyesült Nemzetek (ENSZ) Nevelésügyi, Tudományos és Kulturális Szervezete (UNESCO) igazgatótanácsának felsőoktatással foglalkozó szövetségének volt a tagja.

1998-2007 között a dubrovniki központú Egyetemek Nemzetközi Tanácsának (IUC) volt az elnöke.

A 2000-es években igazgatója volt a magyar balliberális kormányokhoz kötődő Kormányzati Közigazgatási Központnak.Továbbá tagja volt az Európai Közigazgatási Intézet (European Institute of Public Administration-EIPA) igazgatótanácsának.

A hollandiai székhelyű szervezet igazgatótanácsának

szintén tagja az erősen magyarellenes Guy Verhofstadt volt belga miniszterelnök,

aki jelenleg az Európai Parlamentben a Liberálisok és Demokraták Szövetségének (ALDE) a frakcióvezetője.

Soros egyik legbizalmasabb emberét vitte Vona a Jobbikba

2004-ben Soros György teljes jogú akkreditációt kért a CEU-nak.

Ennek kapcsán Magyar Bálint akkori SZDSZ-es oktatási miniszternek írt egy e-mailt, amiben kifejti, hogy a személyes levelét Teplán adja majd át neki. Vagyis Teplán Soros György egyik legmegbízhatóbb embere volt már akkor is.

Az akkori balliberális kormány össze is hozta a teljes jogú akkreditációt az egyetemnek, úgy, hogy privilegizálta az intézményt a magyar felsőoktatás többi egyetemével szemben.

2006-ban

a Soros-egyetem megalapításában kifejtett érdemeiért (nem tévedés, pontosan ez szerepelt az indoklásban) aztán kitüntetést kapott a Gyurcsány-kormánytól.

Ezek után 2007-ben Fodor Gábor SZDSZ-es környezetvédelmi miniszter főosztályvezetőjeként segítette a Gyurcsány-kormányt.

Vona Gábor vitte be a Jobbikba Teplán Istvánt

Soros embere, Teplán István neve azzal került be ismét a magyar köztudatba, hogy a Jobbik legújabb pártszakadása kapcsán Volner Jánosnak, a Jobbik alelnökének még múlt héten kiszivárgott egy levele, amit a választókerületi elnököknek és más pártvezetőknek küldött.

Ebből többek között azt is megtudhattuk, hogy az egykor radikális, mára egyre inkább balliberálissá váló párt 2017 novemberében rendezett brüsszeli konferenciáját Gyöngyösi Mártonnal közösen szervezte a Soros-egyetem rektorhelyettese, vagyis Teplán István. Volner János azóta egy Facebook-bejegyzésben arról is írt, hogy a Jobbik 2017 novemberében rendezett brüsszeli konferenciáján Teplánon kívül ott volt Meszerics Tamás LMP-s EP-képviselő, a Soros-féle CEU programkoordinátora, nem mellesleg volt SZDSZ-es, valamint Monika Ladmanov, a Prágai Soros Alapítvány munkatársa, akit „genderjogi” aktivistaként, egy migránsokat segítő alapítvány munkatársaként, a melegfelvonulás lelkes reklámozójaként jellemez.

Ezeket a Soros-embereket talán a legyek hordták össze? Nem érzitek, mennyire gáz ez? – tette hozzá.

Úgy tűnik, hogy nem érezték „mennyire gáz ez”.

Egy kommentelő mindenesetre azt írta Volner bejegyzése alá: Soros fizeti az ÁSZ-büntetést. Ennyi. Ezt kell látni. 2 millió eurót senki nem ad ingyen.

Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója közleményében kénytelen volt elismerni, hogy Soros egyetemének volt rektorhelyettese tényleg ott volt a párt brüsszeli rendezvényén, de azt állította, hogy Teplánt Dúró Dóra országgyűlési képviselő vitte a pártba (Dúró ma már a Mi Hazánk Mozgalom tagja). Szabó azt is állította, hogy semmilyen munkakapcsolatuk nincs Teplánnal – erről azonban később kiderült, hogy hazugság.

Dúró Dóra a közösségi oldalán néhány óra alatt határozottan cáfolta Teplán állításait. Sajnálom, hogy Szabó Gábor Jobbik-pártigazgató hazugságával belerángat ebbe az ügybe. A Soroshoz köthető CEU alapítóját nem én vittem a Jobbik holdudvarába, hanem Kepli Lajos szervezte be, és már Vona Gábor is ismerte, Kepli Vonára hivatkozva továbbította nekem mint az oktatási bizottság elnökének pártfeladatként, hogy találkozzak vele. Tehát nem én ajánlottam a vezetés figyelmébe, a kapcsolatfelvétel már korábban megtörtént, és álláspontom a CEU-val kapcsolatban egyértelmű volt mindig is, nem véletlenül tagadtam meg az érdeküket szolgáló alkotmánybírósági beadvány aláírását, amire felszólította a Jobbik képviselőit a pártvezetés, melynek csak két akkori tagja, Toroczkai László és Volner János ellenezte a CEU-t szolgáló döntését. Vona Gábornak azt a kérését sem voltam hajlandó végrehajtani, hogy a CEU ügyében rendkívüli ülést hívjak össze az országgyűlés oktatási bizottságában elnökként, sőt a plenáris ülésre vonatkozó jobbikos témafelelősséget is visszautasítottam – tálalt ki Dúró.

Dúró Dóra tehát egyértelműsítette: Vona Gáborék Soros György kiszolgálóivá váltak, a pártot pedig arra is felhasználták volna, hogy a CEU érdekében politikai lépéseket tegyen, politikai döntéseket hozzon.Volner hétfőn a Facebook-oldalára is feltöltött egy fotót, ami alapján teljesen nyilvánvaló, hogy Teplán István a Jobbik szeptember 29-én rendezett kongresszusán is ott volt, közvetlenül Gyöngyösi Márton frakcióvezető mögött ült. Gyöngyösi mellett pedig Sneider Tamás ül. Vagyis Szabó Gábor nem mondott igazat, amikor azt mondta, semmilyen munkakapcsolatban nincsenek Teplánnal.

A PestiSrácok megkereste Kepli Lajos jobbikos politikust, akitől arról érdeklődtek: valóban Vona Gábor ajánlotta-e be a CEU korábbi főemberét a Jobbik holdudvarába; illetve, hogy Teplán István vagy Meszerics felbukkanása a Jobbik környékén a balratolódás jele-e, és hogy e személyek valóban megosztják-e a párt táborát.

Kepli Lajos elismerte, hogy

ő maga volt az, aki környezetvédelmi szakpolitikusként 2012-ben megismerkedett Teplán Istvánnal, aki aztán 2016 környékén azzal kereste meg, hogy szívesen segítené munkájával a Jobbikot. Vagyis Soros személyesen irányította az emberét a Jobbikba, végrehajtani a balliberális fordulatot. Ezen túl Kepli hárított, azt állította, hogy ő a Jobbik vezetéséhez irányította Teplánt, aki a tervezett „értelmiségi holdudvar része lett volna”.

Dúró Dóra, aki ezt az értelmiségi holdudvart szervezte, viszont – ahogy azt már írtuk – határozottan kijelentette, hogy nem ő ajánlotta a vezetés figyelmébe Teplánt, a kapcsolatfelvétel már korábban megtörtént.

Teplán meg is szolgálta Vonáék bizalmát. 2017 novemberében az országgyűlési választások előtt néhány hónappal

az egyik vezető osztrák lapban, a Die Presse-ben igyekezett tisztára mosni a Jobbikot, arról győzködve az olvasókat, hogy a párt már nem antiszemita, és nélküle nincs kormányváltás. Többek között azt állította – hamisan –, hogy a Jobbik bocsánatot kért azoktól, akiket korábban megsértett.

Miniszterelnöknek a Die Presse hasábjain természetesen Vona Gábort ajánlotta...

Összegzésül elmondhatjuk: lehullt a lepel, a Jobbik kampányát Simicska Lajos mellett már 2016 óta Soros György bizalmi embere tartotta szemmel.