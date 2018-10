Hazugságspirálban a Jobbik: így lettek Soros György pártja

Sneider Tamás, a Jobbik elnöke egy általa feltöltött fotóval leplezte le, hogy mára Soros Gyögy amerikai tőzsdespekuláns emberei nagyon komoly befolyást gyakorolnak a pártban. A párt legutóbbi kongresszusán közvetlenül a pártvezetés mögött foglalt helyet Teplán István, a Soros-egyetem egyik alapítója. A Jobbikban dúl a belháború, a párt darabjaira szakad.

Sneider Tamás, a Jobbik elnöke saját magát buktatta le azzal, hogy egy képen szerepel Teplán Istvánnal, a Soros György-féle CEU egyik alapítójával.Teplán a Gyöngyösi Márton által szervezett brüsszeli konferencián vett részt, majd a Jobbik kongresszusán is ott volt. Ahogy arról beszámoltunk a frakcióból kizárt alelnök, Volner János legfrissebb Facebook bejegyzésében ezt írta: Nem én hazudtam a Jobbik jelenlegi vezetésének Soros-kapcsolatairól és nem én vezetem félre a tisztességes, hazaszerető emberekből álló tagságot sem

A politikus név szerint említi Teplán Istvánt, mint „a Soros-féle CEU alapítóját", Meszerics Tamás LMP-s EP-képviselőt, „a Soros-féle CEU programkoordinátorát, nem mellesleg volt SZDSZ-est", valamint Monika Ladmanovot, a Prágai Soros Alapítvány munkatársát, akit genderjogi aktivistaként, egy migránsokat segítő alapítvány munkatársaként, a melegfelvonulás lelkes reklámozójaként aposztrofál Volner János.

„Ezeket a Soros-embereket talán a legyek hordták össze? Nem érzitek, mennyire gáz ez?" Volner János bizonyítékként egy fotót mutat, ami a Jobbik kongresszusán készült. Teplán István „elit helyen, közvetlenül mögöttetek ül, Gyöngyösi Márton külügyes kollégáival. Akkor ki is hazudik itt?"

Volner János ezután megismétli javaslatát, hogy a Jobbik alapszabályában meglévő lehetőség szerint tartsanak rendkívüli tisztújítást, mert mint írja, „a Jobbikot a magát liberális, balközép pártként meghatározó, önmagát felszámoló LMP-vel és a már említett Soros-emberekkel" tönkre fogják tenni.

Jobbik-LMP közös lista?

Időközben Volner János elárulta, a lassan mindenki számára nyilvánvalót, nevezetesen: a párton belül többen is azt szorgalmazzák, hogy a bevándorláspárti politikusoktól hemzsegő LMP-vel állítsanak közös listát az európai parlamenti választásokra. Véleménye alapján Sneider Tamás pártelnök és Gyöngyösi Márton elnökhelyettes egy magasabb szintű önkormányzati együttműködésnek is örülnének.

Volner továbbá kifejtette, hogy nem lát ellentmondást a jelenlegi álláspontja és aközött, hogy hónapokon át lojálisan képviselte Vona Gábor néppártosodással kapcsolatos politikáját. A politikus ebben a kérdésben enyhén szólva nagyon következetlen. A Jobbik Facebook-oldalán ugyanis látható egy videó, amin Volner, együtt Vonával és a balliberális tábor ikonjaival, tüntetett az április 8-i szabad és demokratikus választások eredménye ellen, amit ő sem fogadott el a gyurcsányistákhoz hasonlóan.

Hárman távoznak a Jobbik-frakcióból

A teljesen széteső Jobbikban múlt pénteken robbant az újabb bomba, amikor nyilvánosságra került Volner egy, a pártjával szemben igen kritikus hangvételű levele, amelyben többek közt azt írta, hogy kezdeményezte a Jobbik elnökségének feloszlatását, valamint egy tisztújító kongresszus összehívását is. A Jobbik vezetése még aznapra rendkívüli frakcióülést hívott össze, amelyen 17 igen, 4 nem, valamint 3 tartózkodás mellett az alelnök kizárása mellett döntöttek, dacára annak, hogy Apáti István és Fülöp Erik előre jelezte, ha Volnert kizárják, ők önként távoznak a frakcióból.

Ki hajtja a hülyeségrollert?

A történtek után nyílt üzengetés kezdődött Sneider Tamás pártelnök és Volner János között. Sneider szerint az alelnök a „skizofrén tudatlant" játssza, és nem mond igazat. A pártelnök azt is állította, hogy Kövér László házelnök már egyeztetett Dúró Dórával arról, hogy ha talál maga mellé még néhány képviselőt, a Fidesz úgy alakítja át a házszabályt, hogy „Novák Előd pártjának" frakciója lehessen. Dúró Dóra, a Mi Hazánk független képviselője minderre csak annyit mondott, Sneiderék hazudnak.

Ne hajtsd tovább a hülyeségrollert, már így is gyorsan száguld– reagált Volner Sneiderék vagdalkozására.– Tömegével keresnek azok a Jobbik-tagok, akiknek elegük van abból, amit csináltok.[...] Nagyon rossz úton jártok, Tamás, és sajnos nem csak fideszes rágalom, hogy Soros György emberei segítenek benneteket a baloldalhoz való közeledésben és a nemzetközi kapcsolatteremtésben egyaránt. Ha kéred, szívesen bizonyítom is, hogy meggyőződhessünk arról, ki is hazudik valójában és ki vezeti félre azokat a tisztességes embereket, akik még a Jobbikban maradtak – írta Volner.

A szétesés szélén a párt