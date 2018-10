Vona kiáll Soros embere mellett

Ahogy azt megírtuk, a Jobbik bukott elnöke, Vona Gábor vitte a Jobbikba Soros György emberét, Teplán Istvánt. Vona most nyilatkozott a Jobbik pártlapjának, az Alfahírnek. A propagandalapban nyilvánvalóvá tette, továbbra is Soros katonája, Teplán István mellett áll.

Az Alfahír egy többször cáfolt hazugsággal kezdi a cikkét, nevezetesen, hogy a Jobbikból kizárt Dúró Dóra országgyűlési képviselő vitte be Soros emberét a pártba.

Dúró ezt már pénteken cáfolta.

Ezután következik Vona, aki az interjúban bevallja, hogy

Teplán István a barátja, akivel jelenleg is tartja a kapcsolatot:

„Én csak jókat tudok róla mondani. Istvánban egy művelt, nagyon jólelkű, tisztességes embert ismertem meg. Ma is tartom vele a kapcsolatot, a barátomnak tekinthetem” – közölte a bukott pártelnök, aki eléggé meghökkentő módon azt állítja, hogy csak később tudta meg, hogy a barátja a Soros-egyetemen is fontos pozíciót töltött be. Ez azonban nem csökkentette a bizalmat iránta.

„Őszintén mondom, nagyon-nagyon sajnálom, amikor a különböző politikai szereplők közti vita démonizálásba csúszik át. Míg Toroczkai László Radnai Lászlót próbálta démonizálni, addig úgy tűnik, Volner Jánosnak Teplán István jut. Én mindkettőjük mellett kiállok, és nemcsak azért, mert az elnökségem alatt kerültek az értelmiségi holdudvarunkba, hanem azért is, mert mindkettőjüket jó embernek tartom” – fűzte hozzá Vona.

Vona tehát elismeri, hogy az ő elnöksége alatt került Soros György egyik közeli embere a Jobbikba, ráadásul ki is állt mind a sorosista, mind a kommunista titkosszolgálatokkal szóba hozott embere (Radnai) mellett.

Ugyanakkor a bukott pártelnök paradox módon azt mondta, nem akar ebbe az ügybe beleszólni, nem tartja feladatának, hiszen nincs semmilyen tisztsége a Jobbikban.

A volt elnöknek papíron tényleg nincs semmilyen tisztsége a pártban, de a háttérből a kiemelkedően tehetségtelen Sneider Tamás helyett valójában ő irányít.

„Én csak egyetlen dolgot szeretnék, Radnai László és Teplán István becsületét megvédeni. Bárki bármit mond, én ki fogok állni mellettük. Kötelességem is” – tette hozzá Vona.