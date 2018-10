Őrizetben a szentpéterszegi gyilkos - videó

Ahogy azt az Origo is megírta, egy szentpéterszegi férfi tegnap brutálisan meggyilkolta feleségét. Amikor a rendőrök kimentek a helyszínre, a teraszon megtalálták a nő holttestét. A férfi az udvaron volt, és azzal fenyegetőzött, hogy magával is végez. A TEK is kivonult a helyszínre.