Spiclihálózat működik a Jobbikban

Nemcsak a Jobbik frakció bomlik, hanem egyre kevesebb a vidéki alapszervezet is. A napokban feloszlatta magát a párt szekszárdi alapszervezete. Szabó Balázs helyi önkormányzati képviselő négy okot is felsorolt, amelyekben kifejtik, hogy miért nem akarnak továbbra is - ahogy fogalmaznak - a Jobbik nevű bűnszervezethez, bizniszpárthoz tartozni.

Szabó Balázs a Tényekben beszélt arról is, hogy Szabó Gábor és Vona Gábor személyesen állította le Hadházy Ákos akkori LMP-társelnök korrupciós ügyeinek felgöngyölítésében.

„Gyakorlatilag az igazság az az, hogy dr. Hadházy Árpád, Hadházy Ákos édesapjának a korrupció-gyanús ügyeiről volt itt szó. Hadházy Ákosnak nyilván azért van ehhez köze, mivel ő a korrupcióellenes harcnak az élharcosa, hogy így fogalmazzak, és egy vasárnapi ebédnél mondjuk nem megy át a szomszéd szobába és megkérdezi a szüleit, hogy... hogy esetleg belekeveredtek-e egy ilyen ügybe. Rendkívül bonyolult ügy volt ez. Első körben nyilatkozhattam is a híradásokban, majd Szabó Gábor és Vona Gábor személyesen állított le ezeknek a nyilatkozattételeimről. Tehát nem adták meg a lehetőséget, hogy tovább nyilatkozzak, illetve megtiltották azt, hogy... hogy tovább nyomozzak ezekben az ügyekben.

Én ennek nem tettem eleget, és gyakorlatilag ennek is lettem áldozata. Volt egy ominózus eset, ahol Schiffer András, Szabó Gábor és jómagam tárgyaltunk a Batthyányi téri metró megálló melletti sörözőben, ahol maga Schiffer András is azt mondta nekem, hogy ezt az ügyet végig kell vinni. Majd utána kilépett a pártból, mármint az LMP-ből. Azt nem tudom, hogy ennek okán, de kronológiai sorrendben gyakorlatilag így zajlott ez az esemény" – mondta Szabó Balázs.

Volner János volt az utolsó mentsvára

A szekszárdi önkormányzati képviselő azt is elmondta, hogy Vona és Szabó Gábor konkrétan mire hivatkozva tiltották el az ügytől.

Gyakorlatilag többször szóba került ez. Mindvégig azt mondták, hogy az LMP-vel való koalíció, illetve együttműködés az fontos és a XX. századi pártokat emlegették nekem folyamatosan . Úgy gondolom, hogy itt szakadt meg kettőnk között, illetve a jelenlegi Jobbik vezetése és a Jobbik irányvonala és az én saját identitásom és a politikai nézetem, mert ezzel már én nem tudtam azonosulni. Jogosan merülhet fel a kérdés, hogy miért vártam eddig és miért most tettem meg ezt a lépésemet. Gyakorlatilag nekem Volner János volt az utolsó mentsvár, hogy így fogalmazzak. Ő volt az az ember, akiben még bíztam, és akiben hittem, hogy esetleg még vissza tudja fordítani jó irányba ennek a valaha nemzeti pártnak a szekerét" – jelentette ki a politikus.

"Ez teljesen elfogadhatatlan"

A TV2 Tények műsorában arra a kérdésre, hogy neki személyesen mi a véleménye erről a készülő új együttműködésről, közös listáról, a következőket mondta:

„Hát ez abszolút elfogadhatatlan. Ugye hát maga az én helyzetem is, ugye nem véletlen az, hogy Volner János, ugye gyakorlatilag kizárása megtörténik a frakcióban, majd rákövetkező hajnalon már Szabó Gábor azt írja, hogy engem megfosztanak a szekszárdi alapszervezet vezetésétől, illetve ugye visszahívnak ebből. Ugye ez se volt véletlen, ők nagyon jól tudták azt, hogy mi szoros kapcsolatban állunk egymással. Hát lesújtó a véleményem és igazából nem találok erre szavakat. Tehát ez nem egy boldogság. Tehát ne gondolja senki azt, hogy nekünk ez könnyű. Nekünk ugyanúgy benne van ebben a munkánk, az életünk, és mi a nemzeti oldalhoz tartozunk, a nemzeti radikális oldalhoz méghozzá. És ezek az emberek, akik jelen pillanatban a Jobbik Magyarországért Mozgalmat vezetik, pontosan a nemzeti radikális oldalt árulják el" – jelentette ki a Jobbikból kilépő politikus.

Spiclihálózat a Jobbikban

„Gyakorlatilag azzal vádolnak, hogy egy tagtársamat ugye én megfenyegettem azzal, hogy elveszti a munkahelyét, hogyha elindul ugyanazért a pozícióért, mint amiért én. Gyakorlatilag

az igazság ezzel szemben az, hogy ennek a tagtársunknak én szereztem munkahelyet, aki nem is volt Jobbik tag és Szabó Gábor külsősként léptette be ezt a Jobbik tagot, illetve az Ifjúsági Tagozatba, és megfigyelést hajtottak gyakorlatilag végre rajtam. Tehát ez teljesen elképesztő, szürreális, és ezekre tényleg az ember nem talál szavakat. Nyilván ezek után ugye ebből az irodából, ahol jelen pillanatban is tartózkodunk, elbocsájtottuk ezt a tagtársunkat, alkalmazottunkat, ahogy tetszik. De hát, kérdezem én, hogy ki cselekedett volna másképpen ebben a helyzetben?" – tette fel a kérdést Szabó Balázs.

A politikus részletesen elmondja azt is, hogy szerintük egy spicli hálózatot épített ki az országos vezetés. Állítása szerint bizonyítékai vannak arra, hogy ezeknek az embereknek az volt a feladata, hogy gyűjtsenek róluk magánéletet érintő információkat és jelentsenek.

Végül a politikus határozottan kijelentette, kilép a pártból és hogy a Jobbik Magyarországért Mozgalommal soha többé semmilyen szerepvállalást nem fog vállalni.