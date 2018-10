Ötszázmillióval támogatja a kormány új bölcsődék létrehozását

A kormány 500 millió forinttal támogatja családi és munkahelyi bölcsődék létrehozását - közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának (Emmi) család- és ifjúságügyért felelős államtitkára keddi érdi sajtótájékoztatója után az MTI-vel.

Novák Katalin elmondta, hogy a családi bölcsődék kialakítására az egész országból, munkahelyi bölcsődék létrehozására pedig a közép-magyarországi régióból lehet pályázni. Utóbbi esetében bővítésére, valamint eszközbeszerzésre is igényelhetnek pénzt a jelentkezők.

A pályázat benyújtási határideje 2019. január 31., önrész nem szükséges, a támogatás pedig nem visszatérítendő.

Az elnyerhető támogatás összege férőhelyenként 800 ezer forint, hét férőhelyes csoportonként pedig 5,6 millió forint - ismertette az államtitkár.

Novák Katalin felidézte, az elmúlt időszakban bővítették és rugalmasabbá tették a bölcsődei ellátórendszert. A szülők már négyféle ellátástípus közül választhatnak: a hagyományos mellett mini, családi és munkahelyi bölcsődék is létrejöttek.