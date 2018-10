Befolyáskérdés: Soros György előadást tartott az ENSZ-közgyűlés ideje alatt

A New York-i német konzulátuson a roma integrációról szóló beszélgetést az amerikai pénzember politikusa, Michael Roth szervezte. A német külügyminisztérium európai ügyekért felelős államminisztere a magyar választási kampányban súlyosan veszélyesnek és elfogadhatatlannak nevezte Soros „démonizálását”. A német szociáldemokrata politikus az ENSZ-közgyűlés ideje alatt sem volt tétlen, szervezett pártfogójának egy előadást. Összeérnek a szálak.

Éles vita bontakozott ki arról a hazai közéletben, hogy Soros Györgynek van-e, és ha igen, akkor mekkora befolyása van az ENSZ (Egyesült Nemzetek Szervezete) működésére és döntéseire. A vita lassan eldőlni látszik, hiszen több jel is arra mutat, hogy az amerikai milliárdost szívesen látják a nemzetközi szervezet eseményein. Ahogy beszámoltunk róla, Soros feltűnt a jordán királynő társaságában a szeptember végén megszervezett ENSZ 73. közgyűlésének ülésszakán. Ránija Ál Abdullah Instagram-oldalára feltöltött egy fényképet, amelyen köszönetet mondott a Jordan Folyó Alapítvány amerikai támogatóinak. Mint kiderült, nem ez volt az egyetlen mozzanata az amerikai pénzembernek az őszi ENSZ-közgyűlésen.

Soros György előadást tartott a New York-i német konzulátuson

Egy olvasónk hívta fel a figyelmünket az ENSZ közgyűlése (UNGA) hivatalos programnaptárjára, vessünk egy pillantást rá, mert érdekes dolgokkal találkozhatunk. Az ungaguide.com-on elérhető több száz hivatalos és nem hivatalos esemény, amelyet az UNGA keretében rendeztek meg New Yorkban. Ezek közül kiemelkedik a New York-i német konzulátuson szeptember 24-én megtartott panelbeszélgetés. Ez:

Ahogy az a képen látható, az esemény Michael Roth német külügyminisztérium európai ügyekért felelős államminiszternek és az Európai Roma Művészeti és Kulturális Intézetnek az együttműködésében került megrendezésre. A német szociáldemokrata politikus arról vált ismertté Magyarországon, hogy beleszólt a választási kampányba.

Súlyosan veszélyes és elfogadhatatlan Soros György démonizálása – nyilatkozta némileg meghökkentő módon a politikus a Der Tagesspiegel című berlini lapnak februárban, a magyar kormány tájékoztató plakátjaira reagálva. Roth az ENSZ-közgyűlés idején is aktív volt: a roma integráció kérdését középpontba állító beszélgetést szervezett meg, amelyre meghívta Soros Györgyöt is.

A több ország gazdaságát bedöntő pénzügyi spekuláns filantrópként és az Open Society Foundations (OSF) alapítójaként van feltüntetve a programban. Ha Soros alapítványát is megnézzük a programnaptárban, akkor ezen kívül három találatot ad ki a kereső. Soros és köre jól láthatóan jelen volt a szeptemberi ENSZ-közgyűlésen.