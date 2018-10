Tarlós István a Fidesz főpolgármester-jelöltje

Tarlós Istvánt indítja a jövő évi főpolgármester-választáson a Fidesz - jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök. Cikkünk frissül.

Orbán Viktor miniszterelnök szerdán délelőtt jelentette be, hogy a kormánypártok Tarlós Istvánt, Budapest jelenlegi főpolgármesterét támogatják a 2019-es önkormányzati választáson.

Tarlós István elvállalta a jelölést és elindul a választáson.

Nincs fontosabb város Budapestnél a magyar kormány számára, és ennek mentén fogja vezetni az országot a kabinet. 60 tételből álló lista bizonyítja, hogy a kormány elkötelezett a főváros fejlesztése mellett – mondta Orbán Viktor. 217 milliárd forintos adósságot vállalt át a kormány a fővárostól – tette hozzá a miniszterelnök. Zajlik a budai várnegyed felújítása, valamint a Salgótarjáni úti zsidó temető és a Fiumei úti temető felújítása is. 288 milliárd forintos beruházási összeg valósult meg, míg a közelekdési fejlesztésekre 700 milliárd forint jutott. Megállapodtak a 3-as metró több tízmilliárdos fejlesztési forrásáról is. Érdekünk, hogy Budapest visszanyerje a régi fényét, Magyarország csak akkor lehet komoly ország, ha a főváros is komoly dolgokra vállalkozik – hangsúlyozta a kormányfő.

Megalakul a budapesti közfejlesztések tanácsa

Tarlós István arról beszélt, hogy egyetért a kormány és a miniszterelnök alapelveivel. A fő kérdés, hogy a most elért eredményeket, sikerül-e biztosítani a jövő számára – mondta a főpolgármester. A mostani megállapodást következetesen be kell tartani – tette hozzá. Megalakul a budapesti közfejlesztések tanácsa, ami érdemi beleszólást enged a főváros fejlesztésébe a város részéről is – mondta Tarlós István. Olyat ígérj, amit garantálni tudsz. Konzekvenssé teszem az együttműködést a kormánnyal, és mindez garancia az ígéretek teljesülésére – tette hozzá.

Tavasszal kérte fel a miniszterelnök

A harmadik ciklusára készülő főpolgármestert még tavasszal kérte fel Orbán Viktor a folytatásra, ő azonban sokáig nem adott egyértelmű választ az ezzel kapcsolatos kérdésekre. Májusban például úgy nyilatkozott, nagyon meg kell fontolnia, hogy hetvenévesen vállal-e, és ha igen, milyen feltételek mellett, egy hat és fél évre szóló elkötelezettséget.

Négyes metró és fonódó villamos

Tarlós István főpolgármesterségének eddigi legnagyobb eredményei közé tartozik, hogy megállította Budapest eladósodásának folyamatát, a kormány az önkormányzati adósságkonszolidáció jegyében átvállalta a főváros adósságállományát. Hosszas tárgyalási folyamat lezárásaként visszavásárolták a Fővárosi Vízművek kisebbségi részvénycsomagját, valamint megszüntették az 1997-ben kötött menedzsmentszerződést.

Visszavették külföldi kézből az Európai Unió legnagyobb környezetvédelmi beruházásaként 2010-re elkészült Budapesti Központi Szennyvíztisztító Telep üzemeltetését. Több évtizedes előkészítést követően 2014. március 28-án elkészült Budapest negyedik metróvonala, amelyet Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István adott át a nagyközönségnek. Befejeződött Budapest legfontosabb gyűrűirányú villamosvonalainak – az 1-esnek és a 3-asnak – a felújítása, valamint elkészült a budai fonódó villamoshálózat is.