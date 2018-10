Szabó Balázs szekszárdi képviselő ezt állította tegnap a TV2 Tények című hírműsorában. Az Origo a példátlan ügy kapcsán azt boncolgatta, hogyan fordulhat elő az, hogy a Jobbik két legbefolyásosabb politikusa egy másik párt képviselőjének az érdekében leállítatta saját pártjuk egyik helyi képviselőjének nyomozását egy korrupciógyanús ügyben. Kérdéseket tettünk fel Vona Gábornak, válasz azonban egyelőre nem érkezett. Amint ez megtörténik, cikkünket frissítjük.

„Vona Gábor régi álma, hogy a Jobbikot és az LMP-t egy nagy politikai tömörülésben egyesítse. Vona háttérbe húzódása után Sneider Tamás pártelnök és Gyöngyösi Márton frakcióvezető akarja ezt megvalósítani" – mondta múlt hét pénteken a közmédiának Volner János, miután nyilvánosságra került a párt vezetését szokatlan keménységgel bíráló levele. A Jobbik jelenlegi alelnökének nyilatkozatából kiderült, hogy a párt vezetésében régóta megvan a politikai szándék, hogy korábbi politikai ellenfelükkel, az LMP-vel valamilyen formában együttműködjenek. Ennek első, a nyilvánosság számára is érzékelhető jele az volt, amikor Vona az azóta megszűnt Magyar Nemzetnek tavaly novemberben azt nyilatkozta, hogy nyitott a XXI. századi pártokkal való kompromisszumra. A legújabb lavinát viszont Szotyori-Lázár Zoltán, a Jobbik szolnoki képviselője indította el, hiszen – ennek későbbi és közvetett folyományaként Volnert kizárták a frakcióból, Apáti István, és Fülöp Erik vele együtt kilépett onnan – egy kész menetrendet vázolt közösségi oldalán a baloldallal való összeborulásra. Tervében kulcsszerepe van az LMP-nek: a mainstream ellenzéki narratívától eltérően Szotyori-Lázár szerint a zöldek nem kollaborálnak a Fidesszel, így meglátása szerint velük akár egy közös lista állítása is szóba jöhetne az önkormányzati választáson. Vele ellentétben Volner azt kifogásolta kiszivárgott levelében, hogy

a Jobbik minden eddiginél erősebb szövetséget kíván kötni a magát liberális, balközép pártként meghatározó, aktuálisan az önfelszámolás útján haladó LMP-vel.

Jól láthatóak a párton belüli töréspontok, a Jobbikot végletesen megosztja a kérdés: közösködjenek-e a zöldekkel, vagy sem. Volner levelében ugyan egy utolsó utáni figyelemfelhívással „bekapcsolta a vészcsengőt", egy dologban azonban alaposan elszámította magát: régóta nem ő diktálja a feltételeket, a színfalak mögött már a kampányban megkezdődött a két szervezet közelítése.

Vona Gábor állította le Hadházy Ákos ügyében a jobbikos nyomozást?

„Rendkívül bonyolult ügy volt ez. Első körben nyilatkozhattam is a híradásokban, majd Szabó Gábor és Vona Gábor személyesen állított le ezeknek a nyilatkozattételeimről" – ezt már Szabó Balázs, a Jobbik szekszárdi önkormányzati képviselője közölte a TV2 Tények nevű hírműsorának. A politikus annak kapcsán nyilatkozta az első hallásra is megdöbbentő mondatokat, hogy a politikust a párt vezetői furcsa módon leállította Hadházy Ákos akkori LMP-társelnök korrupciós ügyeinek felgöngyölítése kapcsán. A szekszárdi képviselő elárulta, hogy első körben még nyilatkozhatott a témában, azonban a pártigazgató és az akkori elnök „személyesen leállította" a további, témával kapcsolatos sajtószerepléstől.Tehát Vonáék nem adták meg a lehetőséget, hogy tovább nyilatkozzak, illetve megtiltották azt, hogy tovább nyomozzak ezekben az ügyekben – számolt be Szabó Balázs a történtekről. A pártutasításnak azonban nem tett eleget, és tovább folytatta Hadházy Ákos korrupciógyanús ügyeiben a szimatolást. Ennek fontos állomása volt egy Batthyány téri sörözőben való beszélgetés, amelyen Schiffer András, korábbi LMP-s társelnök, és Szabó Gábor vett részt. Szabó elmondása szerint a tárgyaláson Schiffer azt mondta neki, hogy ezt az ügyet végig kell vinni. Az köztudott, hogy Hadházy és Schiffer között nem volt felhőtlen a kapcsolat, előbbi, miután kilépett a pártból, elárulta, hogy nem volt beszélőviszonyban az egykori korrupciókutatóval.

Felvetődik a kérdés: ha abból indulunk ki, hogy igaz, amit Szabó állít, akkor hogyan fordulhatott elő, hogy a Jobbik egyik legbefolyásosabb politikusa az ellenfélként kezelt LMP alapító atyjával egyeztetett arról, hogy le kellene állítani egy LMP-s politikus elleni nyomozást.

A szekszárdi képviselő erre is megadta a választ: az volt az indok, hogy a XX. századi pártok ellenében fontos a XXI. századi pártok közötti koalíció, illetve együttműködés.

Vona Gábort kérdeztük az ügyben, válasz egyelőre nem érkezett:

Az ügy lényegi része itt befejeződött, de annak bonyolultsága miatt érdemes összefoglalni a történteket:

Hadházy Ákos, az LMP akkori társelnöke és családja korrupciógyanús ügybe keveredett egyes szekszárdi földek megszerzése kapcsán, ami miatt

a magát sokáig az LMP ellenében meghatározó Jobbik helyi képviselője nyomozást indított az ügyben, azonban

teljesen váratlanul a párt felső vezetéséből lekapcsolták az ügy felgöngyölítésében, letiltották a fejleményekkel kapcsolatos médiaszerepléstől,

ami arra utal, hogy valakinek, valakiknek komolyan érdekében állt, hogy eltussolják egy másik párt politikusára nézve kellemetlen ügyet, ami már önmagában érdekes kérdéseket vett fel, de

az érintett állítása szerint a meredek utasítást a párt két legbefolyásosabb politikusa, Szabó Gábor pártigazgató, és Vona Gábor exelnök kérte tőle.

A példátlan botrány kapcsán személyesen Vona Gáborhoz és a Jobbik sajtóosztályához fordultunk az ügyben, a következő kérdésekkel:

Igaz-e, hogy Ön személyesen állította le Szabó Balázst Hadházy Ákos akkori LMP-társelnök korrupciós ügyeinek felgöngyölítésében? Ha igaz, akkor mi volt ezzel a motivációja? Igaz-e, hogy Önnek "régi álma", hogy összehozza a Jobbik és az LMP szövetségét? Ha igaz, akkor milyen motivációk húzódnak, húzódtak meg az elképzelése mögött?

Válasz egyelőre nem érkezett, amint megérkezik, cikkünket frissítjük.