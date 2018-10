Kósa Lajos: A Soros-Sargentini-jelentés politikai bosszú

A Sargentini-jelentés egy politikai bosszú, mert Magyarország vette a bátorságot, hogy visszautasítsa a kötelező kvótát, és bebizonyította, hogy a határok védelmével meg lehet állítani a migrációs hullámot - hangsúlyozta az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának fideszes elnöke a testület szerdai ülése után tartott sajtótájékoztatóján.

Kósa Lajos szerint politikai kampány folyik a jövő évi európai parlamenti választás előtt. A magyar választók elutasították, hogy Magyarország bevándorlóország legyen, és a magyar kormány ehhez tartja magát - emelte ki Kósa Lajos. A honvédelmi bizottság szerdai ülésén a testület hosszas, olykor indulatos vitát folytatott a Soros-Sargentini-jelentés elutasító határozati javaslattal kapcsolatban. Kósa Lajos azt mondta: aki a Soros-Sargentini-jelentést támogatta, feladta a magyar önrendelkezést és a magyar szabadságot.

Ugyanakkor úgy véli, minden magyar parlamenti képviselőtől elvárható, hogy a magyar önrendelkezést védje. A Soros-Sargentini-jelentés kapcsán konkrét példaként kiemelte: nem igaz, hogy a magyar határőrizeti szervek migránsokat bántalmaztak volna, a magyar tranzitzóna pedig minden létező szabálynak megfelel.

Ezért a testülettől a fideszes elnök azt kérte, a hatáskörükbe tartozó kérdések miatt is támogassák a Sargentini-jelentés elutasításáról szóló javaslatot.

Ha a magyar szabadságot védjük és komolyan vesszük, a Sargentini-jelentést el kell utasítani - fogalmazott Kósa Lajos.

Az ülés után tartott sajtótájékoztatóján Kósa Lajos elmondta: a honvédelmi bizottság többsége egyetért a javaslattal, és támogatják, hogy a magyar kormány minden szükséges eszközzel küzdjön, jogorvoslattal forduljon az illetékes szervekhez.

A testület ülésén a javaslat egyik előterjesztője a fideszes Böröcz László kiemelte: a Soros-Sargentini-jelentés nyomán megtámadták Magyarországot a magyar embereket. Úgy gondoljuk, hogy a jelentésre, amelynek középpontjában a bevándorlás áll, a legfelsőbb szinten kell válaszolni. Ehhez kérjük az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottságának támogatását is - nyilatkozta a kormánypárti képviselő.

Demeter Márta, a bizottság LMP-s alelnöke azt mondta, hogy a javaslatnak semmi köze nincs Magyarország biztonságához. Ezért nem ért egyet azzal, hogy a honvédelmi és rendészeti szakbizottság tárgyalja a javaslatot. A fideszes Kósa Lajos viszont úgy értékelt, hogy a Soros-Sargentini-jelentés több pontban ír a magyar határvédelmi intézkedésekről, a határt védő kerítésről is. Ezek miatt is érinti a Soros-Sargentini-jelentés a honvédelmi és rendészeti bizottságot.Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció képviselője, a bizottság alelnöke azt mondta: nem ért egyet Demeter Mártával, mert úgy véli a honvédelmi és rendészeti bizottságnak igenis tárgyalnia kell a határozati javaslatot. A jelentés alapvetően arról szól, hogy a magyar kormány milyen jogsértéseket követett el

Harangozó Tamás, a bizottság szocialista tagja azt mondta, a kvótakérdés nagyon fontos. Az MSZP is úgy véli, hogy az automatikus betelepítési kvóta nem lehet megoldás a migrációs problémára. A Sargentini-jelentés viszont nem is erről szól, hanem a magyar emberek kormány által elkövetett jogfosztásáról, valamint a korrupcióról szól - fejtette ki harangozó. Az MSZP-s politikus a bizottsághoz került közbeszerzés alóli mentesítésekről is említést tett. Azt mondta, irányított korrupciós eljárásról van szó.

Erre reflektálva Kósa Lajos azt mondta, Harangozó Tamás megsértette az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseit, és akár ki is kéne záratni a bizottságból az MSZP-s képviselőt.

Harangozó Tamás erre indulatosan, kiabálva reagált.