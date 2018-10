Törléssel fenyegetik a 888-at a Facebook liberális ügynökei

Felháborodottan értesültünk róla, hogy törléssel fenyegette meg a Facebook a 888.hu-t. Erről a portál számolt be. Cikkükben megírják, hogy telefonon kereste meg őket a közösségi oldal egyik ügynöke, és megfenyegette a jobboldali portált, mivel számításaik szerint egy hét alatt nyolc "gondolatbűnt" követtek el. A Facebook "képviselője" azzal próbálta megregulázni a jobboldali portált, hogy ha még egy ilyen előfordul, törlik a 888.hu Facebook-oldalát. Mert szerintük ehhez joguk van, ez belefér a sajtó- és szólásszabadságba: újságírókat fenyegetni, hogy az ő és a megrendelőik szájíze szerint írják cikkeiket. Hajrá 888.hu!

Állásfoglalást tett közzé a 888.hu szerkesztősége, Facebook, azaz a gondolatszabadság dzsihadistái el akarják hallgatatni az oldalt.

Ahogy arról korábban az Origo is beszámolt a Facebook 888 elleni hadjárata amiatt indult el, mivel fel merték tenni a kérdést, hogy Orbán vagy Macron, amelyet az alábbi képpel, rendkívül találóan illusztráltak:

Nos, a Facebook cenzorai ezen a képen annyira megsértődtek, hogy a képet posztoló újságírót egy hétre letiltották a közösségi oldalról.

Az eset nagy visszhangot váltott ki, Hollik István, a Fidesz-KDNP frakciószövetség szóvivője is felháborítónak nevezte a szerkesztőségben tartott sajtótájékoztatójában.

Hiszen a liberális, fekete bűnözőkkel ölelkező Macront még csak összehasonlítani sem lehet mással, pláne a keresztény, jobboldali, nagycsaládos Orbán Viktorral meg aztán végképp nem. Választásról meg szó sem lehet, hiszen az nem divat arrafelé.

Természetesen nem először avatkoznak bele a Facebook mindentudó cenzorai a magyar közéletbe. Vagy egyszerűen a magánemberek életébe. Például nemrég egészen gyomorforgató magyarázatot adott a Facebook a világszerte sikeres balettművésznek, népszerű publicistának, Apáti Bencének, a Magyar Idők főmunkatársának arra a kérdésére, hogy miért tiltotta le hozzászólását. Azt a hozzászólását, amiben már meghalt édesapjára emlékezik. A bejegyzést érthetetlen módon gyűlöletbeszédnek tekintették.

Azelőtt Bencsik Andrást, a Magyar Demokrata főszerkesztőjét tiltotta le a Facebook. Az egyre durvábban cenzúrázó közösségi oldal akkor a tiltásról még csak értesítést sem küldött.

A Soros György pénzelte Correctiv német médiavállalat egyébként tavaly szerződött a Facebookkal, hogy segít nekik az internetes úgymond álhírek „leleplezésében", ami persze azt jelenti, hogy olyan híreket „leplez le" a cenzúrahivatal, amelyek ellentétesek a bevándorláspárti milliárdos érdekeivel.

Ennek érdekében Soros 2017-ben és idén is 100 ezer eurót utalt át nekik.

De korábban arról is írtunk, hogy terjedelmes cikkben buktatta le - igaz, öntudatlanul - Soros György blogja (a 444) a Facebookot és a Facebookot cenzúrázó céget, amiről még az is kiderült, hogy ugyanaz a Bertelsmann a tulajdonosa, mint a német kormány migránspolitikáját teljes erővel támogató RTL-csoportnak, amelyhez tartozik a magyar kormányt is élesen kritizáló RTL Klub is.