A brit kormány abban az esetben is garantálná a Nagy-Britanniában élő magyarok jogosultságait, ha a brit EU-tagság megszűnéséig (brexit) nem jön létre megállapodás az Európai Unióval a jövőbeni kapcsolatrendszer feltételeiről - mondta csütörtöki londoni tárgyalásai után Gulyás Gergely.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter - több más brit kabinettag, képviselő és elemző mellett - megbeszélést tartott Sajid Javid brit belügyminiszterrel is. Megbeszélései után az MTI-nek elmondta: Javid biztosította őt arról, hogy London megállapodás nélküli Brexit esetén is biztosítaná a munkavállaláshoz és a tartózkodáshoz fűződő jogok további érvényesülését a magyaroknak.

Gulyás Gergely hangsúlyozta: a viszonosság jegyében a magyar kormány is garantálná ugyanezeknek a jogoknak a további érvényesülését a Magyarországon élő britek számára.

Hozzátette: Magyarország azt támogatja, hogy a Brexit-folyamat az Európai Bizottsággal kötendő megegyezés alapján, szabályozott körülmények között menjen végbe, de a jelenlegi helyzetben arra is fel kell készülni, hogy mi a teendő, ha nem születik ilyen megállapodás.

A Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a brit belügyminiszterrel tartott megbeszélésén egyetértés volt arról, hogy a Brexitről hozott brit választói döntéshez nagymértékben hozzájárult az is, hogy Európa, "különösen a jelenlegi Európai Bizottság tevékenysége miatt" képtelen volt megvédeni határait az illegális migrációval szemben.

Gulyás Gergely találkozott Lord Martin Callanannel, a Brexit-folyamatért felelős minisztérium államtitkárával is, aki tájékoztatást adott arról, hogy hol tartanak az Európai Bizottsággal folyó egyeztetések. Lord Callanan elmondta: a minisztérium reményei szerint november végéig létrejöhet a Brexit feltételrendszeréről szóló megállapodás, de vannak olyan kérdések, amelyekben nincs egyetértés. A legnehezebbek közé tartozik ezek közül az Ír Köztársaság és Észak-Írország határának jövőbeni ellenőrzése.

Gulyás Gergely elmondta: tárgyalópartnerei kivétel nélkül hangsúlyozták, hogy a brit EU-tagság megszűnése nem Európa elhagyását jelenti, és ennek alapján Nagy-Britannia arra is törekszik, hogy a visegrádi országokkal, köztük Magyarországgal hosszú távon fennmaradjanak a szoros és jó kapcsolatok.

A miniszter szerint ez kölcsönös érdek, jó lenne például az egyetemi együttműködés területén még a jelenleginél is szorosabb kapcsolatokat kiépíteni, de a gazdaságban, a kultúrában és számtalan egyéb területen is be kell bizonyítani, hogy a brit EU-tagság hiányában is lehetséges a még szorosabb együttműködés Nagy-Britanniával.

Arra a kérdésre, hogy a tárgyalásain szerzett tapasztalatok alapján a brit kormány tagjai milyen esélyt adnak a megállapodásos Brexitnek, Gulyás Gergely elmondta: a kormány és a Konzervatív Párt képviselői lényegesen valószínűbbnek tartják azt, hogy lesz megállapodás a Brexit feltételrendszeréről, mint azt, hogy nem.

Hozzátette ugyanakkor, hogy mivel fontos kérdésekben távol állnak, illetve nem közelednek az álláspontok, a brit kormány arra az eshetőségre is felkészül, hogy nem sikerül megállapodásra jutni az EU-val. A cél azonban brit részről is a szabályozott, rendezett körülmények közötti kilépés.

A magyar kormány álláspontja is az, hogy tisztességes Brexit-megállapodásra kell törekedni, de ha nem ez a forgatókönyv valósul meg, akkor Magyarország készen áll arra is, hogy kétoldalú alapon próbálja szorosabbra fűzni kapcsolatait Nagy-Britanniával - mondta Gulyás Gergely.

Arra a kérdésre, hogy a visegrádi négyek (V4) szintjén folyik-e egyeztetés a Nagy-Britanniával kialakítandó majdani kapcsolatokról, a Miniszterelnökséget vezető miniszter kijelentette: Nagy-Britannia számára különösen értékes lenne, ha a V4-együttműködésben részes országokkal azonos tartalmú megállapodásokat tudna kötni, mivel 65 milliós lakosságú országcsoportról van szó. Emellett a visegrádi négyeknek is érdekük, hogy ha lehetséges, közösen érvényesítsék geopolitikai helyzetükből adódóan nagyon hasonló érdekeiket - fogalmazott Gulyás Gergely.