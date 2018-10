Az ellenzék reménysége, Erzsi macska gazdája botoxoltatott

A gonosz diktatúra elleni küzdelem mindennapjaiban szerencsére jut ideje az igazán fontos dolgokra Homonnay Gergelynek, aki általában Erzsi nevezetű macskája nevében írogat. A magyar balliberális ellenzék utolsó reménysége korábban luxusutazásai ismertetésével örvendeztette meg a nagyérdeműt, miközben persze a mélyszegénységben élő milliók sorsán kesergett. Persze Homonnay szociális érzéke nem verdesi az eget, mivel augusztusban azon sajnálkozott, hogy miért nem ütötte agyon egy kidölő fa a szomszédjában élő fideszes szimpatizánst. Homonnay áprilisban még Gyurcsány kampányvideójában buzdított szavazásra.

Nagy kő esett le a szívünkről, amikor birtokunkba kerültek a legfrissebb képek arról, hogy mit csinál a „gonosz Orbán-rezsimben” elleni harc mindennapjaiban Homonnay Gergely. Az illető a magyar ellenzék egyik legutolsó reménysége, aki egy nőstény macska nevében írogat a Facebookon, és ezzel lett népszerű szellemi vezér balliberális körökben.

Nos, Homonnay bejegyzéséből kiderült, hogy ráncfelvarráson és botoxkezelésen esett át. Az erről szóló képeket alább meg is tekinthetik.

A DK-szimpatizáns Homonnayról nem először derül ki, hogy szereti a luxusdolgokat. Miközben a hazai ellenzéknek majdnem minden megnyilvánulása a „10 millió mélyszegénységben élő” emberről történő vizionálásról szól, addig Erzsi macska gazdája bátran megírja Facebook-oldalán, hogy amúgy azért „bejárta az egész világot”. Így ír Homonnay: Bejártam a világot, alkudoztam már Paraguayban a piacon csokira, nyomtak pisztolyt a bordámhoz Brazíliában, rémülten néztem végig a pottyantós WC falának nyílásán át, hogyan készül a street food Thaiföldön - amiből aztán nem voltam hajlandó enni -, láttam az európaiak számára felfoghatatlan nyomort Kambodzsában, Afrikában és a mérhetetlen gazdagságot az USA-ban - egyéni szervezésben."

Szegény, nyomorgó Gergely!

Beszámolójából azt is megtudhatjuk, hogy két éve, tehát bőven a „gonosz Orbán-rezsimben történő tengődése” alatt jutott el Thaiföldre. Hát így éhezik a nagy diktatúrában és teljes elnyomásban a magyar ellenzék vezéralakja. Vagyis olyan helyekre jut el, a Magyarországon megkeresett pénzéből, amiről legtöbben csak álmodozunk.

Erzsi macska gazdája idén áprilisban lett Gyurcsányék egyik legjobb tanítványa azzal, hogy a párt kampányvideójában rögtön Lang Györgyi után szólalhatott meg. Homonnaynak még Kuncze Gábort is sikerült maga mögé utasítania.

Homonnay azzal is fehívta magára a figyelmet, hogy egy Fidesz-szimaptizáns halálát kívánta. A történet lényege, hogy a viharban kidőlt egy fa, amelynek súlya alatt a társasház kerítése is megrogyott. A leomló fa pedig majdnem maga alá temette az idős nőt is, akinek ezúttal az volt a bűne, hogy az erkélyen (a skizofrén macskanő újabb kulturált megjegyzése szerint) „fejhangon visítva” panaszkodott.