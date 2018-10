A Jobbik szóvivője toporzékolva beszélt mellé

Jakab Péter volt a hírcsatorna vendége tegnap este, nem volt benne sok köszönet. Miután egytől egyig végigsorolta személyes sérelmeit, a műsorvezetővel kekeckedett, nem válaszolt egyetlen kérdésre sem, amiért elvileg meghívták a stúdióba. A meneküléssel és személyeskedéssel teli beszélgetés rávilágított arra, hogy a Jobbikban nemcsak szervezeti, hanem komoly szellemi és személyi válság is van.

„Most ide engedtek be. Csak erős idegzetűeknek!” – vezette fel Jakab Péter jobbikos szóvivő közösségi oldalán azt, ami tegnap este az Echo TV-ben történt. A beszélgetés hangulatát pedig némileg váratlanul a hol rendőri, hol szócsőfunkciót ellátó jobbikos pártmédia kapta el a legjobban. „A politikust Velkovics Vilmos próbálta kérdezni többek között Volner Jánosról, de Jakab kihasználta az alkalmat, és üzent Bayer Zsoltnak” – írta büszkélkedve az Alfahír munkatársa, és ezzel teljesen véletlenül a valóságot sikerült ismertetnie az olvasóival. A kiindulópont az még teljesen átlagos: az Echo TV meghívott egy jobbikos politikust, hogy mondja el a gondolatait a párt legújabb válságáról, ami Volner János frakcióból való kizárásával vette kezdetét. Nem ez volt az egyetlen meghívás a hírcsatorna részéről jobbikos politikusok felé az elmúlt időszakban, azonban most jött el a pillanat, hogy ennek eleget is tettek. Jakab Péter szóvivő nemcsak elfogadta az invitálást, hanem ennél jóval tovább merészkedve, meg is jelent a stúdióban. Innentől kezdve az átlagosságnak vége szakadt, és valami teljesen sajátos, abszurd dolog vette kezdetét. Egy normális interjúhelyzetben az alapfelállás, hogy a kérdező kérdez, az interjúalany pedig válaszol, de most a jobbikos politikus úgy gondolta, hogy csavar egyet ezen. Jakab arra használta ki a lehetőséget, hogy a Fidesszel, a Magyar Időkkel, Bayer Zsolttal szembeni sérelmeit egytől egyig ismertette az amúgy a Jobbik belharca iránt érdeklődő tévénézőkkel, és veszekedésbe kezdett a műsorvezetővel. A jobbikos politikus sziklaszilárdan tartotta magát a taktikájához, és nem szívesen válaszolt a feltett kérdésekre, helyette inkább a kormányt szidalmazta levegővétel nélkül. Mivel a „beszélgetésnek” nem sok értelme volt, ezért úgy döntöttem, hogy képes beszámoló formájában ismertetem a történteket.

A jobbikos Jakab mellébeszélt

Az interjú elején még úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben van, Jakab azt kérte Velkovicstól, hogy nemzeti ellenállóként konferálja fel. Ez is meg is történt.

Picivel később kezdődtek a bajok, a jobbikos politikus elkezdett bayerzsoltozni. „Nem tudom, melyik kamera vesz? Úgy látom, az egyes” – majd egy kamera irányába történő kézmozdulattal kezdetét vette a Bayer Zsolt, Magyar Idők, Echo TV, Fidesz, Orbán Viktor, Mészáros Lőrinc elleni hadjáratát.

Amiben nem volt megállás, olyannyira nem, hogy a jobbikos politikus két percen keresztül nem hagyta a műsorvezetőnek, hogy kérdéseket tegyen fel, így hosszú ideig egyszerre beszéltek úgy, hogy képtelenség volt bármit is megérteni mondandójukból. A nem teljesen lakodalmi hangulatú beszélgetést tetézte, hogy Jakab még véletlenül sem nézett a riporter szemébe.

A féktelen bayerzsoltozás, fideszezés odáig vezetett, hogy Jakab hirtelen felpattant a székéből, majd egy papírlapot akart tukmálni Velkovics Vilmosra. „Legyen szíves, viselkedjen!” – szólította fel az amúgy a Jobbik válsága okán meghívott jobbikos vendégét. „Természetesen viselkedek!” – válaszolt a szóvivő, majd visszaült a székébe.

Megtörtént a nagybetűs Csoda, a papíros akciója után, a beszélgetés ötödik perce után a következő csúszott ki Jakab Péter jobbikos szóvivő száján: „És akkor térjünk át a mai témára, nyugodtan!” – ezt egy elegáns karmozdulattal jelezte. Egészen elképesztő, felfoghatatlan dolog történt: az Echo TV vendége válaszolt egy kérdésre!

A jobbikos Jakab István mellébeszélt, nem válaszolt a kérdésekre

Innentől egy komolyabb taktikaváltás következett: ha a műsorvezető feltett egy kérdést, akkor Jakab mellébeszélt. A következőkre lett volna kíváncsi Velkovics Vilmos:

Igaz-e, amit Szabó Balázs állít az állítólagos Simicska-pénzekről? (személyesen vett át olyan pénzt, ami Simicska Lajostól származott, és adományként fizetett be a párt kasszájába)

Miért alkalmazták ezt a módszert?

Mi a magyarázata annak, hogy Soros Györgyhöz közel álló emberek jelentek meg a párt körül, amikor korábban kifejezetten az amerikai milliárdos ellen foglaltak állás?

Önök tudtak korábban is a Soros-közeli Teplán István és a Jobbik közötti kapcsolatról. Akkor miért mondták azt, hogy nincs kapcsolat?

Volner János azt mondta, hogy önök balra tolják a pártot, miért tolják balra a pártot?

Lesznek-e önnek elegen a nemzeti ellenálláshoz?

Jakab Péter úgy oldotta meg a dolgot, hogy kitért a válaszadás alól, és elkezdett fideszezni. „Ugorhatunk a témán?” – talán ez volt a legjobb mozzanata a beszélgetésnek, így próbált meg a politikus a Teplán István és Jobbik közötti kapcsolat meglétét firtató kérdés alól kibújni.

A meneküléssel és személyeskedéssel teli beszélgetés rávilágított arra, hogy a Jobbikban nemcsak szervezeti, hanem szellemi és személyi válság is van.