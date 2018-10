A Jobbik Fő utcai irodájában történhetett a gyanús pénzek elosztása

Az Origót megkereste egy, a neve elhallgatását kérő egykori Jobbik-tag a kétes eredetű pénzek postai úton történő tisztára mosásával kapcsolatban. Forrásunk szerint már a korábbi kampányokban is alkalmazták ezeket a módszereket a Jobbik vezetői, akkor a pénzmozgásokat a párt Fő utcai irodájában koordinálták. Kiemelte, hogy a szálak mozgatásában ezekben az időkben is kulcsszerepe volt Szabó Gábor pártigazgatónak. Állítása szerint több alkalommal 100-200 ezer forint körüli összegeket kellett a pártirodához közel eső postán befizetnie a pártkasszába. Újabb egészen elképesztő részleteket mutatunk be a Jobbik pártfinanszírozási botrányában.