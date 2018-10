A legújabb trendeket követő Balaton Bútor négy termékét tekinthetik meg a cég budapesti bemutatótermében a látogatók a Design Hét keretén belül. Két egyedi, különleges fotelt, amelyek fantázianeve Long time és Slow time, valamint a cég egyedi fejlesztésű bútorcsaládját, a Bani és Mydem garnitúrákat. Az újdonságok bemutatása mellett szakmai tanácsokat és ajánlásokat is kaphatnak a látogatók több bútorcsaládról, amelyek között Red Dot design díjas termék is szerepel.

Tizenöt évvel ezelőtt, 2004-ben a Magyar Formatervezési Tanács Design7 névvel programsorozatot indított, amely akkor egy hétig tartott, és 28 különböző programot ölelt fel. Már akkor kiderült, hogy komoly érdeklődés mutatkozik a design iránt, ugyanis egy hét alatt 19 ezer vendéget vonzott a rendezvény. Az idén a Design Hét már 15 napos fesztivállá nőtte ki magát, és a fővároson kívül Debrecenben, Győrben, Pécsett és Sopronban is jelen van.

Az idei Design Héten, amely október 5-től 19-ig tart, a nagy múltú, 1896 óta működő Balaton Bútor is kiállította a legújabb, legkülönlegesebb termékeit.



Dr. Kalauz Károly, a Balaton Bútor ügyvezető igazgatója az Origónak azt mondta: a Design Hét arra hivatott, hogy a designerek, kreatív műhelyek, vállalkozások megmutathassák a legkülönbözőbb, legegyedibb ötleteiket, formaterveiket, termékeiket. Az esemény több helyszínen zajlik, nem zárták be egyetlen terembe. A programban részt vevők saját kiállítótermei is részei a Design Hétnek.

A Balaton Bútor a budapesti kiállítótermében várja a látogatókat a Design Hét keretein belül.



„Alapvetően négy terméket állítottunk ki" – mondta Dr. Kalauz Károly. „A vendégek két egészen egyedi, különleges fotelt láthatnak, amelyeket Léder Zoltán tervezett. A fantázianevük Long time és Slow time. Léder Zoltán belsőépítész és formatervező. Korábban már dolgoztunk együtt, ő tervezte például a Liu termékcsaládunkat is, amely egy szép és időtálló bőr kanapé- és fotelkollekció. A tervezővel most elindultunk egy fiatalosabb, frissebb formavilág felé. Több tervet készített, fokozatosan dolgozzuk ki a legújabb formákat. Egyelőre a Design Hétre ezt a két darabot állítottuk ki. Ezeken kívül a Balaton Bútor saját fejlesztéseit, a Bani és a Mydem bútorcsaládot mutatjuk be a kiállítótermünkben."



Az ügyvezető igazgató azt is elmondta, hogy ez a négy termék kiemelt hangsúlyt kap a teremben, ezért is szerepelnek központi helyen.



A Design Héten évekkel ezelőtt vettünk részt utoljára. Most úgy gondoltuk, hogy ismét szeretnénk megmutatni a termékeinket, hogy mind a közületi vásárlók, mind a lakosság megismerje a legmodernebb formatervezésű, divatos és kényelmes székeinket és egyéb bútorainkat. A közeljövőben több magyarországi és külföldi kiállításon is részt veszünk majd" – hangsúlyozta Dr. Kalauz Károly.



A Balaton Bútor fő vonulata mindig a szék volt, mindig ebből a termékből készítettek többet.

„Ez egyrészt természetes is, mert egy kollekcióban általában egy vagy két asztal van, és több, akár 10 szék is. Másfelől a székek tervezésében és gyártásában látjuk a legnagyobb kihívást, hiszen fontos a kecsesség és a kényelem is. Szinte meg kell álmodni, hogy valóban éke legyen a térnek, ahová elhelyezik, de funkcionálisan is tökéletesnek kell lennie" – emelte ki az ügyvezető igazgató.



A tervezés is ebben a két irányban zajlik: alapvetően létezik egy funkcionális és egy dizájntervezés. Dr. Kalauz Károly kiemelte: amikor ez a két irányvonal párosul, az a legszerencsésebb, mert akkor szép is a termék, kiemelkedik a többi közül, és kényelmes is, megfelel minden elvárásnak.



„A divat manapság szerteágazó. A skandinávoknak, a németeknek és az angolszász világnak is különböző a divatirányzata. Összességében azonban elmondható, hogy alapvetően a letisztult formák és a natúr színek jönnek egyre inkább divatba. A túlcicomázott, sok ívet, plusz díszítőelemeket tartalmazó bútorok már nem illeszkednek a mai trendbe. Természetesen a különböző nemzetek sajátosságai megjelenhetnek a letisztult formákban is. A Balaton Bútor kapcsolatban áll skandináv, német és más országok vállalataival is, ezért abban a szerencsés helyzetben van, hogy meríteni tud ezekből a stílusvilágokból, és ez segít megtalálni azt az arany középutat, amely ezeken a piacokon is megállja a helyét, de Magyarországon is népszerű. Ilyenek például a rétegelt hajlított idomú elemeket tartalmazó bútorok rátétkárpittal – ezek kényelmes, több méretben is készülő székek, karosszékek, bárszékek, fotelek, amelyek nagyon szépek. Ezek vázszerkezete tömör tölgyfa, nyílt csapozással illesztve. A palástban – amely magában foglalja az ülést és a háttámlát is – nincs egyetlen szög sem, hajlított rétegelt idomokból áll. Ezeken kívül a retro stílusú termékeink iránt is nagy a kereslet – a Design Hét keretein belül például a Mydem bútorcsalád kifejezetten retro stílusú, és mind Magyarországon, mind külföldön nagyon kedvelt termék. Az utóbbi évek fejlesztésének eredménye ez a termékcsalád, mely asztalt, dohányzóasztalt, széket, bárszéket, fotelt és kanapét is tartalmaz" – monda az ügyvezető.



A Balaton Bútor a megrendeléseinek fele külföldről, fele pedig belföldről érkezik – széles a piacuk. Vállalati, közületi és egyedi megrendelőik is vannak, templomokat, kollégiumokat, egyetemeket, középületeket, de komplett lakóépületeket is berendeznek.



„Minden megrendelés esetében terepszemlét tartunk, és megbeszéljük a megrendelővel, hogy milyen színvilágot, milyen formát képzel el. Mivel a cégünk 1896 óta működik, széleskörű a tapasztalatunk, hogy a tereket milyen bútorokkal érdemes berendezni – így segítünk is ötleteinkkel a megrendelőnek. Ha egyedi megrendelésről van szó, terveket, rajzokat mutatunk, és ha a megrendelő igényli, gyártunk egy-egy prototípust is, hogy ne csak rajzokon és tervek alapján képzelje el, hogyan mutat majd az egyedi fejlesztésű bútor az épületben. Leggyakrabban viszont a már meglévő bútorok, bútorcsaládok közül választanak a megrendelők. Célunk, hogy a megrendelők igényeit maximálisan kielégítve olyan időtálló tereket hozzunk létre, amire hosszú évek múlva is visszatekintve is büszkék lehetünk" – mondta a Balaton Bútor ügyvezető igazgatója.