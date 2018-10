Puzsér Róbert: Tarlós István jó eséllyel 2019-ben is győzni fog

Soha senki nem jelentette be ilyen magabiztosan, hogy indul a főpolgármesterségért, mint most a Hír TV exmegmondóembere. 2019-re is ragyogóak a kilátásai az ellenzéknek.

A tegnapi nap belpolitikai híre egyértelműen az volt, hogy Orbán Viktor miniszterelnök és Tarlós István főpolgármester egy közös sajtótájékoztatón bejelentette, megvan a Fidesz főpolgármester-jelöltje 2019-re, a jelenlegi városvezető újrázásra készül. Ahogy az lenni szokott, az ellenzék jó adag lemaradással reagált a történtekre, a Párbeszéd szupercsapata gyorsan összeszervezett egy sajtótájékoztatóra reagáló sajtótájékoztatót, amelyen Karácsony Gergely is jelezte, ha lesz előválasztás, akkor ő is elindul a főpolgármesterségért. A történetben az az igazán szenzációs, hogy a politikus korábban leszögezte, Zuglóban szeretne továbbra is politizálni, sajátosak ezek a Karácsony-féle leszögezések. Csakhogy a budapesti demokraták nem maradtak újabb jelentkező nélkül, ugyanis

szerda este a balliberális portáloknak megküldött közleményében bejelentkezett várost vezetni a mindig kicsit nehézkes, a mindig kicsit raccsoló Puzsér Róbert is.

A Hír TV-től eltanácsolt publicista végre új munka után nézett, és nem kisebb célt tűzött ki maga elé, mint Budapest irányítását. Írásában azt nem taglalta, hogy miután soha nem foglalkozott várospolitikával, miért tartja alkalmasnak magát a feladatra. Az viszont kiderült közleményéből, hogy nem lesz egyik párt jelöltje sem, de számít minden párt támogatására, tehát 2019-ben is találkozhatunk majd az ellenzéki csodafegyverrel, a FÜGGETLENKÉNT indulással.

Majd ezzel a lendülettel egy mindent vivő kormány, Tarlós, -és autós szidalmazásba kezdett, aminek keretében programot is hirdetett, igaz ugyanakkor elismerte, hogy semmi esélye sincs.

Tarlós István jó eséllyel 2019-ben is győzni fog.

Hogy mik a tervei Budapesttel, arra EGYETLEN pont is elég volt Puzsérnak, ez pedig nem más, mint a »Sétáló Budapest« elnevezésű koncepció, amiben EGYETLEN dolgot pécézett ki, az autós társadalmat. „Egy olyan nagyvárost képzelek el, amely nem az autók, hanem az emberek otthona, nem a polgárháború újabb színpada, hanem egy a mainál jobb minőségű élet tere” – olvasható közleményében. Hogy az autósok kifejezetten kártékonyak, mérgezőek a fővárosi légkörre, azt később is nyilvánvalóvá tette a friss főpolgármester-aspiráns: „Budapest (...) belső városrésze legyen összefüggően besétálható és teljesen autómentes!” Az erősen autósellenes hangulatú közleményből olyan dolgok is kiderültek, minthogy Budapest élhetetlen város, mert nincs arculata, ráadásul az emberek fuldokolnak a szmogban. Puzsér azt is ismertette a balos szerkesztőségekkel, hogy Tarlós István a vasbetonban, a robbanómotorban hisz, ami szerinte nem jó.

Egyelőre csak az MSZP tetszését nyerte el Puzsér programja, Molnár Zsolt egy interjúban kifejtette, elképzelhető, hogy beálljanak mögé a főpolgármester-választáson, de csak ha ezt akarja a nép.

A magát esélytelennek tartó humorista politikai érzékét dicséri, hogy legutóbb a radikáljobbos Identitás Generáció Erdogan-ellenes tüntetésén jelent meg, de végül nem tartotta meg előadását, és hazament, mert kevesellte a megjelentek számát. „Nem akartam fellépni egy olyan rendezvényen, amire összesen tizenkét ember jött el. Először bírjanak megrendezni egy tüntetést, és ha ez sikerül, majd felszólalok rajta” – fejtette ki bővebben a friss főpolgármester-aspiráns.