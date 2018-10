Így hálózta be Soros a Jobbikot - videó

Már egy videó is terjed arról a közösségi médiákban, hogy a Jobbikot megszállták a milliárdos spekuláns emberei.

Egy közösségi oldalon bukkantunk arra a videóra, amiben megmutatják, hogyan vette át az uralmat a Jobbikon belül Soros György.

Mint arról korábban beszámoltunk, Volner Jánosnak, a Jobbik alelnökének múlt héten kiszivárgott egy levele, amit a párt felsővezetésének küldött. Ebben Volner lerántja a leplet a Jobbik valódi arcáról. Többek között azt is megtudhattuk, hogy az egykor radikális, mára balliberális párt 2017 novemberében rendezett brüsszeli konferenciáján részt vett egy bizonyos Teplán István, aki Soros György egyeteme, a CEU egyik alapítója – sőt, rektorhelyettese is volt. Szabó Gábor, a Jobbik pártigazgatója ezzel kapcsolatban azt állította, hogy az azóta már kizárt Dúró Dóra vitte be a pártba Soros emberét, de Dúró határozottan cáfolt. Kiderült, hogy Vona Gábor bukott pártelnök és Kepli Lajos országgyűlési képviselő vitték be Teplánt a Jobbikba.