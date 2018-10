Tarlós: Nagy mértékben nőnek a főváros kompetenciái

A főváros kompetenciái nagy mértékben nőnek az Orbán Viktor miniszterelnökkel november 17-én aláírandó megállapodás alapján - jelentette ki a harmadik ciklusára készülő főpolgármester, Tarlós István az M1 aktuális csatorna csütörtök reggeli műsorában.

Tarlós István azt mondta, a jövő évi főpolgármester-választáson való induláshoz megfogalmazott megkötéseivel nyitott kapukat döngetett. A kormányfő, a kormány, a Fidesz olyan kéréseket teljesített a főváros önállóságával és a főpolgármesteri hatáskörökkel kapcsolatban, hogy nehéz lett volna azt mondani, hogy nem vállalja a jelöltséget.

Az ellenzéki reakciókról szólva közölte, hogy némi zűrzavart érzékelt. Az ügyben megszólalt politikusok valójában nem tudják, hogy mi van az említett széleskörű megállapodásban, amely nem csak a főpolgármester közvetlen választásáról és a budapesti fejlesztési tanácsról szól.

Tarlós István közölte, a miniszterelnökkel megegyeztek központinak mondható kérdésekről, így a 3-as metró felújításának befejezéséhez szükséges forrásról, a tömegközlekedésről, valamint a szemétszállításról is. Megállapodtak abban is, hogy a kormánnyal áttekintik Budapest árvízvédelmi helyzetét, továbbá a megállapodásban foglalkoznak a belváros autómentesítésének kérdésével is.

Tarlós István szerint a megállapodás tartalmát előre bírálni "kitalált és elképzelt történetekkel felesleges".

Teljes tévedés azt állítani, hogy a főváros kompetenciái csökkenek, nagyon nagy mértékben nőnek a megállapodás alapján - hangsúlyozta a főpolgármester.

A budapesti közfejlesztési tanács kompetenciájában lesznek az állami és fővárosi nagyprojektek - közölte Tarlós István, aki a testületben a kormányfő mellett társelnök lesz. Hozzátette, a Budapest 2030 fejlesztési koncepció tekintetében vétójoga lesz.

Erre azt mondani, hogy Tarlós előre odaadta a főváros jogosítványait, az (...) egy nettó butaság - fogalmazott a főpolgármester. Közölte továbbá, hogy a budapesti fejlesztési tanács november 17-én tartja majd első ülését. Szólt arról is,

azt szeretné, hogy fővárosi kiemelt projektek, nagyprojektek esetében a közbeszerzéseket nem a főváros, hanem egy a tanács által létrehozott vagy már meglévő állami szerv végezné. A fővárosnak lesz egy közbeszerzési főosztálya az ott maradó kis projektekre.

Tarlós István a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, a kormány a szerdai ülésén döntött a fővárosi fejlesztési tanács megalakításáról. A testülettel a főváros mozgástere, súlya jelentősen nő. A főpolgármester azt mondta:

élhető fővárost akar, és úgy gondolja, "nem biztos, hogy rossz úton haladunk", hiszen a külföldi felmérésekben Budapest "rohamléptekkel" halad előre a ranglistán a legélhetőbb városok sorában.Orbán Viktor miniszterelnök, a Fidesz elnöke kérte fel Tarlós Istvánt, hogy a következő önkormányzati választáson induljon el ismét a főpolgármesteri tisztségért. A kormányfő ezt szerdán Budapesten, a Városházán jelentette be, miután tárgyalt Tarlós Istvánnal, aki vállalta a jelölést.