Az ex-MSZP-s Demeter Márta egyedül indul az LMP társelnöki posztjáért

Korábban a szocialistákat erősítő Demeter Márta indul egyedüliként az LMP női társelnöki posztjáért. Személyéről a párt október 20-ai részleges tisztújító kongresszusa dönt. A hír azért is érdekes, mert korábban kétszer sem akarták felvenni új pártjába, most mégis ő lehet az egyik vezető.

Demeter Márta az egyedüli jelölt a Szél Bernadett távozásával megüresedő női társelnöki posztra. Személyéről az október 20-ai részleges tisztújító kongresszuson dönt a párt – mondta az MTI-nek a jelöltállítás lezárulta után Kanász-Nagy Máté, az LMP országos elnökségének titkára.

Demeter politikai karrierjében voltak apróbb cikcakkok, hiszen korábban a szocialistákat erősítette. Az előző parlamenti ciklust az MSZP képviselőjeként kezdte az Országgyűlésben, majd váratlanul pártot váltott, kilépett a szocialisták frakciójából és az LMP képviselőcsoportjához csatlakozott. Azt nem lehet állítani, hogy mindenki kitörő lelkesedéssel fogadta volna érkezését, hiszen a kőbányai alapszervezetben két alkalommal is megvétózták párttagságát. Ez azért is volt furcsa, mert a politikus a párt színeiben indult a X. kerületben az áprilisi parlamenti választáson, így sokan úgy gondolhatták, hogy Demeter a párt megbecsült tagja. A történet komoly konfliktust okozott párton belül, aminek eredményeképpen az ex-MSZP-s politikust befogadták a zöldek, a hírt maga Keresztes Lóránt László, társelnök is fontosnak tartotta közölni közösségi oldalán.

Kanász-Nagy Máté azt is elárulta az MTI-nek, hogy

az LMP Ungár Pétert jelöli az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságába;

jelöli az Országgyűlés nemzetbiztonsági bizottságába; egy elnökségi tagot is választanak, miután Angyal Károly ismét pártigazgató lesz. A pozícióra szintén egyetlen jelölt pályázik, mégpedig Kis-Szeniczey Kálmán agrármérnök, a Bács-Kiskun Megyei Közgyűlés tagja.

A részleges tisztújító kongresszust azért kell összehívni, mert Szél Bernadett korábbi társelnök-frakcióvezető lemondott valamennyi tisztségéről, és kilépett a pártból. Nem Szél volt az egyetlen távozó: a pártonkívüli, ex-Együttes Szabó Szabolcs; az LMP másik korábbi társelnöke, Hadházy Ákos is otthagyta a párt képviselőcsoportját, és függetlenként politizál a továbbiakban. Így a választást követően kilencfős frakció jelenleg héttagúvá csökkent. Sajtóhírek szerint az LMP-vel választási szövetségre lépett Új Kezdet politikusa, Hohn Krisztina is vacillált azon, hogy kilépjen-e az LMP-frakcióból, végül a párt elnöksége a maradása mellett döntött.