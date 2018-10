Orbán Viktor: A magyar állam nemzeti alapokon áll

Október 11-én este tartotta a Figyelő éves rendezvényét, ahol beszédet mondott Orbán Viktor miniszterelnök is. Itt a kormányfő beszélt az elmúlt évek gazdasági sikereiről, arról, hogy milyen kultúrát szeretne meghonosítani és a hazaszeretetről is.

Tegnap este tartották a Figyelő Top200-as gáláját. A rendezvényen felszólalt Orbán Viktor, Magyarország miniszterelnöke is.

A kormányfő beszédében hangsúlyozta, hogy egy új korszak kezdődött Magyarország életében, amelyben a magyar állam nem semleges, hanem keresztény értékrendet képvisel.

A magyaroknak van mire büszkének lenniük, és ideje, hogy győztesként tekintsünk magunkra.

A kormányfő beszéde elején arra emlékeztetett, hogy 2010-ben komoly vállalást tett a magyar kormány a munkahelyek tekintetében.

Akkor a munkanélküliség 11 százalék volt, 2018 végére 3 és fél százalékra csökkent.

A fiatalok munkanélkülisége nyolc évvel ezelőtt megközelítette a 30 százalékot, ma ez az adat 10 százalék alatt van.

Az utóbbi egy évben 90 ezer új munkahely jött létre a piacon, 42 ezer fővel csökkent a közfoglalkoztatásban dolgozók száma és 9 ezer fővel a külföldön dolgozók száma is.

Orbán Viktor a továbbiakban a nemzeti önbecsülés megteremtését emelte ki, mint a kormány egyik legfontosabb célkitűzését, amely erősen összefügg a gazdasággal.

A közös nemzetgazdasági siker alapja a nemzeti önbecsülés, ehhez pedig az kell, hogy sikerként tekintsünk a saját életünkre - fogalmazott a miniszterelnök.

A vesztesek kultúrája helyett meg kell valósítanunk a győztesek kultúráját!

Hosszú évtizedek óta mi, magyarok önvédelemre vagyunk berendezkedve, nemcsak a politikában, hanem a mindennapi életben - emelte ki Orbán Viktor.

Ha továbbra is olyan sikeresek akarunk maradni, mint amilyen sikereket elért Magyarország az elmúlt években, akkor kultúraváltásra van szükségünk: a vesztesek kultúrája helyett meg kell honosítanunk a győztesek kultúráját - emelte ki a kormányfő.

Saját mércét kell alkalmaznunk

Már csak az a kérdés, hogy „fejben" maradunk-e másodikok - fogalmazott a kormányfő.

Véleménye szerint kulturálisan még ez tapasztalható. „Másodiknak lenni fejben" azt jelenti, hogy folyamatosan azok mércéjének akarunk megfelelni, akik már megbuktak, és akikkel szemben sikereket értünk el. Gondolhatunk Magyarországra, de akár az egész Európai Unióra, az Európai Parlamentre, ahol leginkább otthon mandátumukat vesztett politikusok ülnek, és olyan országot képviselnek, amelyek nem emelkednek, hanem túlélési kihívásokkal küszködnek. Mégis úgy viselkedünk, mintha számítana a mi viselkedésünk megítélésében, hogy ők mit mondanak, és milyen jelentéseket állítanak össze - emelte ki Orbán Viktor.

A gazdaságban győztünk, a politikában győztünk, ideje, hogy így is viselkedjünk – mondta.

Közel három évtizeddel a rendszerváltás után is még ott tartunk, hogy aki nemzeti vagy keresztényi alapon szólal meg, az mintha előre bocsánatot is kérne azoktól, akik nem értenek vele egyet, sőt azoktól is, akiket korábban az üzletben vagy a politikában már legyőzött – vélekedett a miniszterelnök.

Orbán Viktor szerint ezzel a gondolkodásmóddal nemcsak Magyarországon, hanem egész Európában szakítani kellene. A kormányfő szerint nem mérhetjük magunkat azoknak a mércéjével, akik egyszer már elbuktak velünk szemben.

A teljes beszéd a Figyelő oldalán olvasható!