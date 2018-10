A bevándorláspárti Juncker eltávolítaná Orbán Viktort az Európai Néppártból

A magyar kormány ellenfelei megkezdték a nyomásgyakorlást a jövőre esedékes európai parlamenti választás előtt. A Soros Györggyel jó kapcsolatot ápoló és a nemzetközi találkozókon dülöngélve megjelenő Jean-Claude Juncker eldurrantotta a kampánypisztolyt a francia Le Monde-ban.

Péntek délután egy csodálatos összjátéknak lehettek szemtanúi az európai politika iránt érdeklődők: egy luxemburgi politikus egy baloldali francia lapon keresztül üzent a magyar miniszterelnöknek. A Le Monde című francia napilapnak nyilatkozott Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság néppárti elnöke, amelyben ismételten kiemelten foglalkozott Magyarországgal. „Orbán Viktornak nincs többé helye az Európai Néppártban (EPP)” – szögezte le az interjúban a politikus. „Még ha tisztelem is az embert, sok összeférhetetlenséget látok aközött, amit mond, és azon kereszténydemokrata értékek között, amelyeken az Európai Néppárt alapul” – tette hozzá a kereszténydemokrata politikus, aki rendszeresen dülöngélve jelenik meg nagy horderejű nemzetközi találkozókon. A júliusi NATO-csúcsot lezáró gálavacsora előtt a következő állapotban mutatkozott az Európai Néppárt értékeit mindig maximálisan képviselő Juncker:

A Le Monde-ban adott interjújában hozzátette, hogy Orbánnak csak akkor van visszaút, ha szavatolja a pártcsaládnak, hogy tiszteletben tartja az EPP alapértékeit és választási programját. Az, hogy mik is az EPP alapértékei, és egyáltalán mik azok az európai alapértékek, továbbra is vita tárgyát képezi. A magyar miniszterelnök a szervezett bevándorlást, és az embercsempészetet nem sorolja ezekbe a kategóriákba. Ezzel szemben a Soros György megbízható szövetségeseinek listáján található néppárti politikusok meg igen. Orbán Viktor úgy határozta meg a jövő májusi EP-választás tétjét, hogy a migrációpárti vagy a bevándorlást ellenző erők kerekednek felül. Brüsszeli pletykák szerint Juncker kifejezetten jó kapcsolatot ápol Soros Györggyel. Ezt támaszthatja alá, hogy az amerikai milliárdos és az Európai Unió egyik legbefolyásosabb politikusa többször is egyeztetett Európa jövőjéről. Egyik találkozójuk alkalmával Juncker puszival köszöntette az Amerikából érkező Sorost az unió központjában, máskor meg az idős pénzember fiával, Alexanderral látogatta meg a luxemburgi politikust.

Mivel már csak valamivel több mint fél év van hátra a soron következő EP-választásig, ezért Juncker nyilatkozata nyomásgyakorlásnak tekinthető Magyarország felé, változtasson bevándorláspolitikáján. Az üzenet időzítése nem véletlen, a migrációt pártoló politikai erők ráfordultak a nagy téttel bíró választásra.