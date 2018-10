Különös az ukrán állam hozzáállása az ukrajnai magyarokat listázó honlaphoz

Különös az ukrán állam hozzáállása, és egyes források szerint állami szerveknek is köze van ahhoz az ukrajnai magyarokat listázó szélsőséges honlaphoz, amelyet egy szélsőséges szervezet működtet. Ezt Fedinec Csilla, az MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársa mondta az M1 aktuális csatornán pénteken.

Az ukrán állam létrehozott egy olyan felületet, amelyen bárki véleményt írhat a kárpátaljai magyarok deportálásáról - nyilatkozta a szakértő. Fedinec Csilla kiemelte, amennyiben a honlap három hónapig aktív, és 25 ezer aláírás és vélemény gyűlt össze, akkor az állam hivatalos válasszal kell, hogy éljen.

Fedinec Csilla továbbá elmondta, hogy a magyar kormány szerint a kárpátaljai magyarokat ért jogsértések miatt az Európai Tanácsnak kell közbelépni, amelynek Ukrajna 1996 óta tagja.

Ukrajna egyébként tagja az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezetnek is, amely Kárpátalja kivételével az ország összes határ menti megyéjében megfigyelői bázist tart fenn, elsősorban a keleti megyékben zajló háborús konfliktusok miatt.A szakértő arra is kitért, hogy Ukrajna a békés területekre is belügyi és katonai egységeket telepített, így Kárpátaljára is, és megerősítették a határokat Románia, Lengyelország, Magyarország és Szlovákia irányába.

A Szovjetunió idején felállított összes katonai bázist ismét feltöltötték.

A műsorban elhangzott,

a magyar kormánypárt az szeretné, ha az Európai Tanács határozatban mondaná ki, hogy Ukrajna a nemzeti kisebbségek már megszerzett jogait csorbítja, ez pedig szemben áll a nemzetközi joggal, valamint az ország nemzetközi és kétoldalú egyezményeivel is.