Nagy dobásra készül a Pécsi Sőrfözde

A Pécsi Sörfőzde nagyon belehúzott az elmúlt időszakban: nemrég piacra dobták a Pécsi APA-t, egy nyíltkádas erjesztéssel készülő, szűretlen, felsőerjesztésű kraft sörkülönlegességet. Pécsma úgy tudja, a napokban újabb remek termékkel kápráztatják el a pécsi és a magyar közönséget: a Pécsi Prémium Lager sör gluténmentes változatával, mely árát tekintve is versenyképesnek bizonyul majd.

A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint ma már akár a lakosság egy százaléka is gluténérzékeny lehet. Ez csak Magyarországon százezer embert jelent, ám ez az arányszám sokkal magasabb is lehet, mivel sokan nem is tudnak a betegségükről. Rossz hír a gluténérzékenyeknek, hogy nemcsak az étkezés nehézkes és költséges; ha bulizni óhajtanak, akkor is nagy bajban vannak.

Igazi különlegesség érkezik

A legtöbb sör legfontosabb alapanyaga ugyanis az árpa, búza, zab, rozs, vagy ezek keveréke, ergo gluténtartalmúak. Szerencsére van menekülőút, a piacon már kezdenek megjelenni a gluténmentes sörök, nagy választék azonban még mindig nincs. A Pécsma.hu értesülései szerint azonban a Pécsi Sörfőzde hosszas termékfejlesztő munka után,

október közepén piacra is dobja a Pécsi Prémium Lager sör gluténmentes változatát, mely a maga 5 százalékos alkoholtartalmával egy igazi különlegességnek számít.

Nagy az igény rá

Rendkívül szegényes a választék, ami a gluténmentes söröket illeti, márpedig igény van rá, hiszen minden századik ember lisztérzékeny ma Magyarországon. Már korábban elhatároztuk, hogy piacra dobjuk ezt a terméket, de csak a napokban kaptuk meg a független labor vizsgálatait, melyek megerősítik, hogy gluténmentes sörként is forgalmazhatjuk – mondja Szemerey Zoltán, a Pécsi Sörfőzde igazgatója. Hangsúlyozza, hogy a Pécsi Premium Lager természetesen megmarad a gluténmentes változat mellett, ezért fontos mindig megnézni a címkét, hogy biztos a gluténmentes verziót vettük le a polcról.