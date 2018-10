A Magyar Idők számolt be arról, hogy Volner János újfent borította a bilit Facebook-oldalán, és írt az erkölcsileg és anyagilag is tönkretett párt belső életéről, valamint az egyes szereplők feladatairól a Soros-hálózattal való kapcsolattartás, kapcsolatépítés tekintetében. Gyöngyösinek, Balczónak, de még Hegedűs Lórántnénak is komoly feladata van a Jobbik álságos baloldalra tendáló politikájában.