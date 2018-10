A Jobbik vezetőit teljesen behálózta Soros György

Volner János, a Jobbik frakcióból kizárt alelnöke interjút adott a TV2 Tények című hírműsorának. Ebben a Soros-hálózattal való összefonódást lebuktató pártvezető elmondta, hogy Vona és köre már évek óta dolgozik a párt baloldalra történő átállításán. De részletesen beszélt arról a bizonyos, Jobbik által szervezett 2017-es brüsszeli konferenciáról, amelyen Soros György négy embere is jelen volt. Amiatt is dühös a vezetőkre Volner, hogy a DK-val működtek együtt a XV. kerületi időközi választás során. A fentiek kapcsán azt mondta, hogy ők olyan nemzeti párt voltak, ahol fel sem merülhetett, hogy Soros embereivel egyáltalán egy levegőt szívjanak.

Volner János azt mondta:

Most szembesülnek nagyon sokan azzal, hogy valóban igaz, amit a különböző kormányoldali médiumok állítanak: a Jobbik sajnos tényleg Soros György befolyása alá került." Emellett a politikus beszámolt arról is, hogy most készül a párt vezetése egy nagyon durva baloldali fordulatot végrehajtani.

Változást akart a Jobbikban, azonnal ellehetetlenítették

Volner János az interjúban elmondta, hogy bár csak a frakcióból zárták ki, felfüggesztették a tagsági jogosultságait is, mivel változást akart elérni a Jobbikban, és ezért rendkívüli tisztújítást akart összehívni.

Nem véletlen hát, hogy amint ez ügyben levelet küldött a párt vezetőinek, azonnal elindult az eljárás Volnerrel szemben, és felfüggesztették pártbeli jogosultságait, hogy ezt ne tudja megtenni.

Volner arra a kérdésre, hogy mihez kezd, ha végleg kizárják a Jobbikból, azt mondta, hogy erre még nem is akar gondolni. Elmondta azt is, hogy ő eredetileg egy olyan pártba lépett be, ami jobboldalon, a nemzeti oldalon helyezkedett el, most pedig azt látja, hogy

Már évek óta kitartóan szorgoskodik Vona Gábor és köre azon, hogy ez a párt baloldali párt legyen."

Ennek fontos jeleként említette meg Volner, hogy a magát liberális, balközép pártnak valló LMP-vel készül most a jelenlegi Jobbik vezetése szövetkezni.

Volner: Soros behálózta a Jobbik vezetőit

Volner János, ahogy arról már írtunk,

Facebook-posztban leplezte le a Jobbik és a Soros-hálózat közötti kapcsolatot, és nevesítette, hogy a Jobbik által szervezett, brüsszeli konferencián mely Soroshoz köthető emberek voltak jelen.

Teplán István, a CEU alapítója

Meszerics Tamás, az LMP EP-képviselője, a CEU programkoordinátora

Monika Ladmanov, a Prágai Soros Alapítvány munkatársa,

Most megnevezett egy újabb résztvevőt is, aki a francia Modem nevű, migrációbarát párt tagja.

A Jobbik vezetőit behálózta Soros György.

- mondta Volner János.

Volner a Jobbik keserű jelenéről elmondta, hogy Nagyon fontos azt látni, hogy egy nemzeti párt voltunk, Egy olyan nemzeti párt, ahol föl sem merülhetett, hogy Soros György embereivel egyáltalán szóba álljunk, vagy akár egy levegőt szívjunk velük."

A DK-val való együttműködés miatt is haragszik Volner

Volner azért is panaszkodott, hogy tetten érték a Jobbik vezetőit, hogy a XV. kerületi időközi választást megelőzően Hajdu László DK-s képviselővel egyeztettek.

Milyen jövője lesz a Jobbiknak a nemzeti oldalon, a nemzeti érzelmű szavazók előtt, ha a vezetés Gyurcsány embereivel tárgyal, ha Soros György emberei segítik a nemzetközi kapcsolatépítést?"

Volner elmondta, hogy nagy a felháborodás a tagok között, és az ő lelkiismerete sem engedi, hogy ezt hagyják.

Eltitkolták a vezetők, hogy kikkel vannak kapcsolatban

Volner beszámolt arról is, hogy azért most tálalt ki a párt Soros-hálózathoz való kötődéséről, mert nagyon jól titkolták ezeket még a párton belül is az érintettek.

Elmondta azt is, hogy a párt alelnökeként hivatalos tájékoztatást kért arról, hogy nemzetközi szinten kik azok az emberek akikkel kapcsolatépítés zajlik, de ezt az információt a pártvezetés megtagadta tőle. Amit utólag megértett, hiszen valóban volt takargatnivalójuk.

A frakcióból kizárt alelnök elmondta, hogy Én nem ilyen pártba léptem be, én egy hazaszerető, tisztességes embernek tartom magam, nekem ez már egyszerűen nem fér bele.

Volner szerint Gyöngyösi Márton és Sneider Tamás csupán "Vona Gábor végrendeletét hajtják végre", és mindent megtesznek az LMP-vel való teljes összefogás érdekében.

Soros és Gyurcsány emberei már a kapuknál

A párt alelnöke az interjúban elmondta, hogy brutális különbség van a Jobbik hivatalosan meghirdetett programja és a valóság között.

Nincs olyan a programjukban, hogy Gyurcsány Ferenc pártját fogják választási győzelemhez segíteni.

Nincs olyan a programjukban, hogy összefognak egy liberális párttal.

Olyan meg különösen nincs, hogy Soros György emberei mozgolódnak a háttérben.

Volner megerősítette a korábbi Facebook-posztjában írtakat, hogy már meg is találták Sneider utódját Stummer János személyében.

Volner János először egy hete írt a Jobbik és Soros György embereinek kapcsolatáról a Facebookon nyilvánosságra került levélben. Ebben leplezte le, hogy a Soros-egyetem egykori rektorhelyettesével szervezett konferenciát Gyöngyösi Márton.

"Nagyon rossz úton jártok, Tamás, és sajnos nem csak fideszes rágalom, hogy Soros György emberei segítenek benneteket a baloldalhoz való közeledésben és a nemzetközi kapcsolatteremtésben egyaránt"

- írta a levélben Volner.

Szabó Gábor pártigazgató Soros közeli emberének, Teplán Istvánnak a beszervezését megpróbálta a pártból már távozott Dúró Dórára hárítani, de Dúró ezt azonnal cáfolta. Szabó azt is mondta, semmilyen kapcsolatuk nincs Teplánnal, ekkor viszont Volner János posztolt egy fotót, ami bizonyítja, Teplán István a Jobbik szeptember 29-én rendezett kongresszusán is ott volt, közvetlenül Gyöngyösi Márton frakcióvezető mögött ült.

A Jobbik és Teplán kapcsolatát végül maga Vona Gábor ismerte el, azzal, hogy a jobbikos Alfahír portálnak nyilatkozva kiállt Soros embere mellett.

Sőt, Vona a barátjának nevezte Soros emberét, és elismerte, most is tartja vele a kapcsolatot.

Íme a teljes interjú: