Az ország luxuskoldusa ízléstelenségi csúcsot döntött

Pedig az október 23-ai tarhálás lefújása után úgy nézett ki, hogy egy darabig eltűnt a színről, de Juhász Péter gondoskodott róla, hogy ne így legyen, és úgy lépett akcióba, ahogy még róla se gondolta senki. Ha már nem kéregethet (az most a másik tarhálási rekorder, az Index alapjoga), egészen abszurd és ízléstelen lépésre szánta el magát: saját gyerekét hordozva jelent meg egy néhány tucat fős tüntetésen. A balliberális média valamiért most nem kiált politikai pedofíliát.

A politikába való visszatérésben vannak jó, és rossz belépők. Juhász Péter legutóbbi comeback-je egyértelműen az utóbbiba sorolható, hiszen a helyzet a követező volt:

több hónapos pihenő után Juhász előkerült, és szeptember 29-én közösségi oldalán korábbi párttársával, Baranyi Krisztinával egy tüntetésnek álcázott koldulást hívott össze a Szabad Sajtó útjára az 1956-os forradalom évfordulójára. Drámai hangvételű videóüzenetükben mindenki támogatását (= pénztárcájának tartalmát) várták. Úgy nézett ki, végre ismét találkozhatnak az ország luxuskoldusai és rettenthetetlen adakozóik.

egy tüntetésnek álcázott koldulást hívott össze a Szabad Sajtó útjára az 1956-os forradalom évfordulójára. Drámai hangvételű videóüzenetükben mindenki támogatását (= pénztárcájának tartalmát) várták. Úgy nézett ki, végre ismét találkozhatnak az ország luxuskoldusai és rettenthetetlen adakozóik. azonban teljesen váratlanul egy kifogásokkal teletűzdelt Facebook-bejegyzésben a szervezők lefújták a nagyszabású megmozdulásukat, pontosan egy héttel annak meghirdetése után, október 6-án. A valódi okokat nem tudjuk, csak sejtjük: valaki nagyon elküldhette a fenébe Juhászt az állandó tarhálásért, ezért sértődötten szipogva visszalépett. Félévente nem lehet kisajátítani a kevés ellenzéki lenyúlásának jogát, most az Index van a soron, nekik kell a pénz, ketten mégsem tarhálhatnak egyszerre.

Az átlagembereknek egy életre elmenne a kedvük a nyilvános megalázkodástól egy ekkora kudarc után, Juhász Péter éppen ezért nem tekinthető átlagembernek (lásd még nőverés). Ugyanis a megsemmisítőnek látszó vereség után talpra állt, és olyan helyen és úgy lépett akcióba, amivel a legbennfentesebb politikai szélhámosokat is meglephette: a Kossuth téren néhány tucat író-színész-zenész által meghirdetett kormánygyalázó tüntetésen.

Maga a tüntetés nem hozott újat, csak a szokásost: a balliberális hivatásos rettegők megint lenácizták a kormányt, most éppen azért, mert a hajléktalanoknak próbál emberi körülményeket teremteni és a tél előtt a meleg hajléktalanszállókra vinni őket. Nem vicc, magukat nagyon értelmiségieknek tartó hivatásos rettegők sértődött arccal követelték, hogy a hajléktalanok csak maradjanak az utcán. Ha nem, az a holokauszttal ér fel. Igen, nem túlzunk, volt tábla, ami erre utalt. És nem, egyik rettegőnek sem jutott eszébe, hogy ez esetleg a holokauszt relativizálása lenne.

Ennél szebb, méltóbb, és profilbavágóbb helyet egész egyszerűen képtelenség lett volna találnia Juhász Péternek ahhoz, hogy egy kicsit reklámozza magát. Még kisgyerekét is nyakába (egészen pontosan a hasára) kapta és úgy járt körbe-körbe, hogy mindenki megsimogathassa a gyereket kicsit és lehetőleg minél több fotós lekaphassa. Ha már a tarhálást ideiglenesen megtiltották neki, valamivel pótolni kellett az ízléstelenséget: politikai eszközként használta saját gyerekét. Politikai pedofília! - kiabálja a haladó sajtó. Ja, most nem (Igaz, a képet - amit a kisgyerek személyiségi jogainak védelmében nem linkelünk, ő nem tehet semmiről- mindössze két portálon látjuk ebben a pillanatban. Eljött az idő, hogy Juhászt még saját eddigi propagandistái is szégyellik)

Ami a nagyszabású tüntetést illeti: a csúcsponton, amikor a Kossuth teret életvitelszerűen használó szintén néhány tucat demonstráló közelébe sikerült férkőzniük a rettegőknek, akkor lehettek talán 150-200-an. Nagy is volt az elkeseredés, a tarhálási világbajnokság másik nagy esélyese, az Index gyorsan hazudott is vagy kétezret.

Pedig még a Soros-blog 444 is csak a devizahitelesekkel együtt merte több száz fősnek feltupírozni őket (jól is nézett ki a "Lakhatás alapjog" transzparens az utcán fagyoskodás jogáért szervezett tüntetésen).

Ahogy egyébként megírtuk, a kormány megteremtette a feltételeit annak, hogy idén minden hajléktalan fedél alatt lehessen a téli hidegben. 19 ezer férőhely várja a szállókon a hajléktalanokat, mindegyik helyen lehet étkezni és tisztálkodni is.

Az csak remélhető, hogy valamelyik hivatásos rettegőnek az nem jut eszébe, hogy bojkottot szervezzen és felszólítsa a hajléktalanokat az utcai éjszakázásra. Bár a szent antifasiszta őrületben még ez sem kizárt.